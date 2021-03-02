Сын героя войны передал медали отца Музею Победы

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота (слева) показывает награды своего отца — боевого летчика, генерал-майора авиации, участника битвы подо Ржевом Алексея Рапоты — члену общественного совета Музея Победы Николаю Овсиенко / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 2 марта, генерал-лейтенант запаса Григорий Рапота передал в фонд Музея Победы награды своего отца — участника Великой Отечественной войны, генерал-майора Алексея Рапоты.

На обитых черным бархатом специальных досках красуются разномастные военные ордена и медали. Все они принадлежат одному человеку — Алексею Рапоте. Он встретил войну 19-летним мальчишкой на Калининском фронте. Тогда еще лейтенант, Рапота был участником Ржевской битвы, которая длилась с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года.

Среди всех почетных наград больше всех внимание привлекает крупный орден со звездой и красным знаменем. На флаге — надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сын летчика, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заметив особый интерес к этой награде, понимающе улыбается. Историю об ордене Красного Знамени папа рассказывал ему чаще других.

— Мой отец был летчиком-штурманом на бомбардировщике. Они вылетали всегда ночью. И именно от него зависела точность метания бомб. И вот на одном из заданий, кажется, летом 1942 года они пролетели над немецким эшелоном военной техники и сбросили бомбы. Увидели ярко-красное зарево и стали уходить. Только потом от летчиков других экипажей папа с напарником узнали, что попали в цель и уничтожили всю колонну, — с гордостью рассказывает Григорий Рапота.

Семья летчика передала в фонды Музея Победы три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени, «Боевой крест», полученный от правительства Чехословакии, и многие другие награды — около 30 штук. Кроме того, на вечное хранение в музей отправили и орденские книжки, копию личного дела летчика, фотографии и картину «Перед вылетом», написанную рукой Алексея Рапоты.

— Эту работу мой отец написал сам. Сколько его помню, он все свободное время проводил у мольберта. У него много картин, но именно эту выбрали сотрудники музея. Она рассказывает о Ржевской битве. На ней запечатлено, как летчик готовится к боевому вылету. Я думаю, отец был бы рад, чтобы его творчество и награды увидели посетители музея, — рассказал Григорий Рапота.

Во время официальной церемонии Григорий Рапота и директор Музея Победы Александр Школьник подписали документы о передаче ценностей. После этого сыну военного летчика вручили удостоверение председателя общественного совета учреждения. Григория Рапоту избрали на эту должность голосованием незадолго до церемонии передачи наград.

Помимо этого, директор и несколько сотрудников музея получили благодарственные письма от Союзного государства за вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны.

Церемонию посетил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, который состоит в общественном совете Музея Победы.

— Ржевская битва была одной из самых кровавых за всю историю человеческих войн. Конечно, нужно увековечить память о героях, которые прошли через это. Чтобы люди почувствовали сопричастность и даже скорбь, чтобы помнили, — рассказал Владимир Машков.

Награды Алексея Рапоты будут храниться в ржевском филиале Музея Победы. Ордена и медали отправили туда сразу после торжественной церемонии. Выставку наград выдающегося летчика в филиале открыли в тот же день.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Школьник, директор Музея Победы:

— Для нас это всегда очень важный момент, когда люди сдают на вечное хранение награды своих предков, по сути, семейные реликвии. Благодаря этому ответственному шагу формируется самая важная часть музея — его фонд. Награды Алексея Рапоты для нас особенно ценны. Ведь он был одним из тех, кто инициировал создание Ржевского мемориала Советскому солдату, который является филиалом Музея Победы.

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