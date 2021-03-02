Музей Победы в Москве возглавил январский медиарейтинг музеев

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы стал лидером медийного рейтинга музеев по итогам января 2021 года по версии компании «Медиалогия».

Медиаиндекс Музея Победы (показатель, учитывающий число сообщений, влиятельность источников и заметность сообщений в средствах массовой информации) в январе составил 32 940,6 пункта. При этом индекс занявшей второе место Третьяковской галереи равен 19 777,7 пункта, Эрмитажа — 19 214,1 пункта (третье место).

Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, главным событием января стало посещение музея президентом РФ Владимиром Путиным в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел зал всенародного исторического депозитария «Лица Победы», затем ознакомился с масштабной экспозицией «Подвиг народа».

Другими заметными событиями января в Музее Победы стало открытие иммерсивного проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, а также публикация записи моноспектакля «Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР Василия Ланового, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Ранее сообщалось, что в праздничные выходные 21-23 февраля Музей Победы провел три музыкальные патриотические программы.

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