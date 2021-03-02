Музей Победы в Москве возглавил январский медиарейтинг музеев
Столичный Музей Победы стал лидером медийного рейтинга музеев по итогам января 2021 года по версии компании «Медиалогия».
Медиаиндекс Музея Победы (показатель, учитывающий число сообщений, влиятельность источников и заметность сообщений в средствах массовой информации) в январе составил 32 940,6 пункта. При этом индекс занявшей второе место Третьяковской галереи равен 19 777,7 пункта, Эрмитажа — 19 214,1 пункта (третье место).
Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, главным событием января стало посещение музея президентом РФ Владимиром Путиным в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел зал всенародного исторического депозитария «Лица Победы», затем ознакомился с масштабной экспозицией «Подвиг народа».
Другими заметными событиями января в Музее Победы стало открытие иммерсивного проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград» к 77-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда, а также публикация записи моноспектакля «Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР Василия Ланового, сообщается на сайте компании «Медиалогия».
Ранее сообщалось, что в праздничные выходные 21-23 февраля Музей Победы провел три музыкальные патриотические программы.
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