Еду на работу, шуршу страницами

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

В честь учреждения, которым руководит Вадим Дуда, названа целая станция метро. А в фондах библиотеки хранится самая большая в Москве коллекция материалов о подземке.

— Вадим Валерьевич, какая у вас любимая станция метро?

— Их много, и каждую я считаю отдельным произведением искусства. Но особенно нежные чувства испытываю к «Соколу». Предполагаю, что это связано с воспоминаниями времен моего студенчества — я учился в Московском авиационном институте, и каждый день именно интерьеры этой станции меня встречали рано утром и провожали вечером домой.

— А что скажете про «Библиотеку имени Ленина»?

— Тоже одна из любимых станций. Она не зря признана выявленным объектом культурного наследия: из всех станций первой очереди, запущенных в 1935 году, именно она сохранила облик, максимально приближенный к историческому. Но при этом она живет и развивается вместе с городом. Вы, кстати, знали, например, что только через 25 лет после ее запуска был построен вестибюль в центре, выводящий пассажиров напрямую к библиотеке? По слухам, даже рассматривался вариант строительства с выходом из метро сразу в здание. А в последние годы, я вижу, появились стойки информации и множество современных и важных элементов, разработанных для безопасности и комфорта пассажиров.

— Как вы коротаете время в дороге?

— Читаю. Причем бумажные книги. Из последнего — сборник рассказов ЖанПоля Сартра.

— Как выглядит московское метро в сравнении с зарубежным?

— Я спускался в подземку во многих городах мира: Париж, Нью-Йорк, Сингапур… Кстати, сингапурское метро меня впечатлило: оно вполне может составить конкуренцию московскому. Но в нем нет двух вещей: свободного интернета и уникальной архитектуры.

— Какие особенно интересные документы о метро есть в фондах Ленинки?

— Например, журнал «Метрострой», который начал выходить еще до запуска метро. Или «Памятка машиниста метро по электрическому оборудованию» 1935 года — очень редкое издание.

— С ними можно ознакомиться только в читальном зале?

— Да. Но множество материалов из наших фондов, относящихся к московской подземке, есть и в Национальной электронной библиотеке, доступной с любого компьютера или гаджета. Это постановления ЦК ВКП(б), плакаты, сборники воспоминаний… Рекомендую почитать брошюру 1913 года «Несколько слов по поводу Московского метрополитена». В ней описана одна из первых концепций московского метро, приведены варианты линий подземки и объясняется польза нового вида транспорта для горожан. В 1913 году ее еще надо было специально рекламировать…