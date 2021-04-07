Как развивается мультипликационный жанр и что будут смотреть наши дети

Кадр из мультфильма «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского

Фестиваль российского анимационного кино, праздник которого отмечается 8 апреля, прошел в Суздале. Специалисты говорили о том, как развивается сегодня этот жанр и какие мультфильмы будут смотреть маленькие зрители.

Российская анимация переживает сегодня настоящий Ренессанс, причем, что примечательно, как коммерческая, так и авторская. Российские мультфильмы выдвигаются на премию «Оскар», выходят в топ просмотров стримингового гиганта, всевластного Netflix, о продажах на котором мечтают все кинематографисты. Анимационные сериалы российского производства уже давно стали знаком качества на международных кинорынках — их охотно покупают во многие страны, причем по достойным ценам. И это при том, что анимация еще недавно была самым маленьким и слаборазвитым сегментом индустрии — вот о чем говорили участники XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино.

В этом году он проходил в гибридном формате — показы конкурсной и других программ шли на платформе SUZDALFEST.ONLINE, а также в городе Суздале, где состоялась и церемония награждения. А его торжественное закрытие прошло в Москве, в кинотеатре «Космос».

Гран-при фестиваля получил режиссер Андрей Хржановский за фильм «Нос, или Заговор «не таких».

— За 26 лет проведения фестиваля российская анимация кратно выросла в объеме и качестве, — рассказала пиар-директор фестиваля, киновед Алена Сычева. — Когда мы начинали, то программу собирали с трудом, едва могли набрать конкурс полнометражной анимации. А сегодня для участия в фестивале берем не все фильмы.

Также, по словам Сычевой, развитие анимации в последние годы дало возможность сформировать деловую программу фестиваля, которой раньше просто не было.

— В анимации примечательно то, что нет четкого разделения на авторское кино и сериалы, как, например, в кино, — отметила Сычева. — Режиссеры и сценаристы плавно переходят из одной сферы в другую, не разграничивая свою деятельность. При этом даже режиссеры авторской анимации остаются верными детскому кино, студии ориентированы на самых маленьких зрителей. Особенно хочу отметить, что российский контент в последние годы стал конкурентным, что мы видим по продажам на крупных международных кинорынках. Российские анимационные сериалы «Лео и Тиг», «Фиксики» и прочие сегодня востребованы во всем мире. Так что российская анимация сегодня — уважаемый бренд на Западе. И наши мультсериалы интересны всему миру.

В подтверждение этих слов руководитель студии Wixart Animation Владимир Николаев сообщил, что полнометражный фильм «Гензель, Гретель и агентство магии» был приобретен стриминговой платформой Netflix (до этого платформа покупала для показа сериалы студии «Паровоз» «Лео и Тиг». — «ВМ»).

Кадр ил мультфильма «Гензель, Гретель и агентство магии» / 2021

Помимо показов коротких и полных метров в этом году на фестивале была насыщенная деловая программа, в рамках которой__ чиновники и представители киноиндустрии обсуждали перспективы развития анимации, встретившись на круглом столе «Анимация — территория креативной индустрии».

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко рассказала о планах развития креативных кинокластеров в регионах РФ, а также отметила, что анимация сегодня стала одним из хедлайнеров развития креативных индустрий.

— Министерство культуры разрабатывает концепцию развития кинематографии до 2030 года, — рассказала Светлана Максимченко. — В том числе и анимации, которая выделена в отдельное направление. Одна из задач — децентрализация производства, поддержка студий анимации на местах и создание творческих центров в регионах.

Также Максимченко сообщила, что планируется проводить открытые питчинги анимационного кино (до этого времени анимационные проекты защищали на питчингах детского кино и очных защитах проектов в Фонде кино вместе с кинофильмами. — «ВМ»).

На фестивале прошли мероприятия, которые как раз были обращены к создателям мультипликационных фильмов, которые съехались сюда со всей России.

Руководитель департамента сериальной анимации кинокомпании СТВ Людмила Цой и креативный директор кинокомпании СТВ Андрей Полосухин рассказали молодым авторам анимационных фильмов, как правильно развить и оформить идею своего проекта, чтобы донести его до продюсеров и студий, а также сделать его интересным зрителю и конкурентоспособным.

— Важно, чтобы идея сериала и герои выглядели современными и актуальными, — сказала Людмила Цой. — Главная задача анимации — развлекать, дать возможность детям окунуться в волшебный мир, включить фантазию.

Андрей Полосухин также отметил, что благодаря развитию онлайн-платформ стала более востребованной анимация для подростков. Если раньше телеканалы, в том числе и детские, предпочитали контент для самых маленьких, то теперь и тинейджерская аудитория начала получать свою оригинальную российскую анимацию.

МНЕНИЕ

Борис Машковцев, генеральный директор студии «Союзмультфильм»:

— Сегодня основными центрами производства анимационных фильмов являются Москва и Санкт-Петербург. Проблема в том, что мощностей известных студий уже не хватает, поэтому необходимо создавать новые — в других регионах. Но все упирается в отсутствие системы образования на местах.

За образованием в сфере кино и анимации до сих пор все из регионов едут в Москву, реже — в Петербург. «Союзмультфильм» готов отдавать проекты студии на аутсорсинг региональным студиям, если у них будет достаточное количество квалифицированных кадров.

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