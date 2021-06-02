Как в Москве реконструируют советские кинотеатры

Кинотеатр «Саяны». Фото 1980-х годов / Фото: pastvu.com

Здания кинотеатров советских времен, которые вошли в городскую программу, планируют реконструировать и превратить в районные центры до конца 2023 года.

Советские кинотеатры, которые строились по всей столице, когда-то объединяли вокруг себя и стар и млад. Удивительная сила киноискусства превращала кинотеатры в сердца культурной жизни районов. Даже после того, как в 1990– 2000-е годы народ потянулся за более качественным звуком и картинкой в современные мультиплексы, а здания кинотеатров заняли магазины и рестораны, сами локации сохранили прежние названия. Многие здания кинотеатров не пережили девяностые и годами стояли заброшенными.

Чтобы вернуть районам культурные центры, была принята городская программа реконструкции советских кинотеатров. Она заключается в том, чтобы создать многофункциональные районные центры, где можно и кино посмотреть, и поужинать, и почитать книгу, и с пользой провести время с семьей. Всего в рамках программы реконструируют около 40 зданий.

— На момент передачи инвестору 39 кинотеатров 28 из них были заброшены или использовались не по назначению, — сообщил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

23 объекта уже находятся в активном строительстве. Как отметил управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский, тип реконструкции кинотеатра зависит от его состояния.

— Есть объекты, для которых возможна адаптация: например, «Звездный», «Восход», «Варшава» и «Саяны» — такие объекты мы реконструируем частично, — сказал Печерский.

Если здание кинотеатра пришло в негодность, его демонтируют — полностью или частично — и возводят современный объект.

В некоторых советских кинотеатрах сохранились знаковые элементы декора, к примеру, знаменитые мозаики работы Чернышева в кинотеатрах «Волга» и «Первомайский». Их в ходе реконструкции сохранят и отреставрируют. Кинотеатр «Родина», построенный в 1938 году, сам по себе является памятником культуры регионального значения, поэтому его тоже ждет реставрация.

Сегодня районные центры уже открылись в бывших зданиях кинотеатров «Ангара» на Чонгарском бульваре, «Эльбрус» на Кавказском бульваре, «Будапешт» на улице Лескова, «Нева» на Беломорской улице и других.

КСТАТИ

Знаковые архитектурные элементы старых зданий советских кинотеатров, а именно панорамно-остекленные фойе и высокие части строения, специалисты сохранят. Более того, на 25 процентов увеличится площадь остекления обновленных кинотеатров, а это в свою очередь повысит уровень естественного освещения помещений.

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