Политолог Марков объяснил, почему ЕС обязательно подключит Россельхозбанк к системе SWIFT

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Евросоюз обязательно выполнит требования российской стороны по подключению Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, это необходимая мера для дальнейшего выполнения условий договора. Если же Евросоюз откажется от просьбы российской стороны, в таком случае РФ откажется от дальнейшего участия в зерновой сделке, позволившей возобновить поставки продовольствия с Украины:

— Европе, как и Украине, очень выгодно, чтобы Россия пропускала украинское зерно из портовых городов для дальнейшего экспорта. К тому же между Россией и Европой должна действовать международная система платежей, чтобы была возможность производить переводы за сырье, поставляемое из РФ.

Учитывая эти условия, у европейцев не остается иного варианта, как только подключить российский банк, задействованный в агропромышленном секторе, к системе SWIFT:

— В Европарламенте сидят не дураки, которые прекрасно понимают: если они не выполнят условия по возобновлению международных платежей, то Россия в свою очередь заблокирует пути вывоза украинского зерна, что вызовет возмущение в Киеве и сорвет условия сделки.

В то же время Марков исключил вероятность полного возобновления системы SWIFT для остальных финансовых учреждений России:

— Речь идет конкретно о Россельхозбанке, который был создан как раз для агросектора. Следовательно, именно этот банк получит возможность работать на международном рынке. Система SWIFT, скорее всего, станет доступна именно бизнесу, но простые россияне, являющиеся обладателями карточки Россельхозбанка, как и прежде, не смогут ею расплачиваться за пределами страны. Вывод следующий: Европа обязательно включит наш банк в международную платежную систему, чтобы сохранить право украинцев на беспрепятственный экспорт своего зерна.

О том, что Евросоюз изучит возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, заявил накануне представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

Он отметил, что производить оплату удается и сейчас, но она сопряжена со сложностями в виде более длительного и дорогостоящего перевода.

Стано напомнил, что меры ЕС предусматривают отступление от санкций, позволяющее европейским операторам иметь дело с банками РФ, попавшими под них. Для этого, подчеркнул спикер, все члены ЕС должны единогласно поддержать идею возобновить SWIFT для российского банковского сектора, а именно — для Россельхозбанка.

В начале марта Европа отключила от международной системы платежей SWIFT семь банков России: «Россия», ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ. Очередной пакет санкций, принятый в июне текущего года, пополнил этот список Россельхозбанком, Сбербанком и Московским кредитным банком (МКБ).

Однако несмотря на ограничения, некоторые финансовые учреждения, в том числе системно значимые, продолжают работать со SWIFT. В их числе ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и Газпромбанк. Более того, данная услуга доступна и в таких структурах, как АК Барс, Хоум Кредит Банк, МТС Банк, Уралсиб, СПБ, ОТП Банк и Абсолют Банк. Каждая организация самостоятельно устанавливает ограничения и комиссии по SWIFT-переводам.