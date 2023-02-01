Жизнь игрушками красна: как власти Москвы поддерживают малый и средний бизнес

Создательница мануфактуры Светлана Моднова с изделиями, которые изготовлены на предприятии. Женщина очень любит свое дело и уверена, что у производства огромные перспективы развития / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Власти опубликовали статистику о программах поддержки малого и среднего бизнеса. 1 февраля предприниматель, участница программы «Сделано в Москве» Светлана Моднова рассказала, как ей помог город.

Светлана основала мануфактуру по производству елочных игрушек. Мастерицы здесь трудятся круглый год. Дело не простаивает ни зимой, ни летом. Конечно, говорит Светлана, в декабре на мануфактуре — аврал. А уже в январе мастера и дизайнеры приступают к разработке новых коллекций. К тому же крупные покупатели начинают оформлять заказы уже с февраля, а в весенние и летние месяцы эти большие проекты запускаются в производство.

Еще в 2016 году предприниматель и подумать бы не могла, что ее женское хобби может стать основой хорошего бизнеса. Однако благодаря городским программам поддержки, в том числе поддержке ГБУ «Малый Бизнес Москвы», Светлана уже в 2017 году открыла свое дело. Продукцию, произведенную на мануфактуре, размещают на маркетплейсе «Сделано в Москве». Эта специальная интернет-площадка многим столичным бизнесменам позволила встать на ноги.

— Город поразил меня своими возможностями. Сыграло свою роль и то, что мне свойственно заниматься рукоделием — кажется, что это заложено в генетическом коде у любой русской женщины, — отметила Светлана.

Женщина смогла организовать свое производство, создав сообщество ремесленников.

— Мне очень нравится реализовывать крупные проекты. Когда я создавала сообщество, то хотела, чтобы люди не просто открывали для себя новое ремесло благодаря нашим мастер-классам, а меняли свою жизнь. Сейчас на нашей мануфактуре работают сотни женщин. Многие из них пришли к нам с потухшими глазами, но процесс разработки и создания игрушки сродни волшебству, поэтому сейчас в нашем коллективе уже более сотни волшебниц, — добавил она.

Важно, что игрушки, сделанные на мануфактуре, представляют собой и историческую ценность. Светлана целенаправленно работала с коллекционерами, чтобы собрать образцы елочных игрушек из самых разных периодов.

— Сейчас в планах создать красивую коллекцию с рабочим названием «Я русский». Художники мануфактуры таким образом расскажут об истории нашей страны. Это культурные деятели, ученые, дипломаты, военные — мы никого не забудем, это будет отличная коллекция, — добавляет она.

Важную роль в развитии дела Светланы сыграла помощь со стороны ГБУ «Малый бизнес Москвы».

— Участие в обучающих программах учреждения помогло развить мне предпринимательские навыки, компетенции, найти новые деловые связи, что позволило держать руку на пульсе в принятии важных для моего бизнеса решений. А уже благодаря «Сделано в Москве» мы выставляли свою продукцию на фестивале «Путешествие в Рождество» и смогли продать свыше 500 игрушек. Это невероятный результат нашей совместной работы, — поделилась Светлана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина, заместитель Москвы:

— Сейчас программа «Сделано В Москве» насчитывает свыше девяти тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта. Сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами позволит столичным предпринимателям повысить свою узнаваемость и увеличить свои продажи. Программа подразумевает полную поддержку предпринимателей в развитии на столичном рынке Сегодня цифровыми возможностями столицы пользуются подавляющее большинство горожан — люди привыкли к удобному получению услуг, решению бытовых, деловых и других задач.

Для предпринимателей онлайн-продажи — это отличная возможность получить доступ к самой широкой аудитории, потому что большинство оборота составляют именно продажи на маркетплейсах. «Сделано в Москве» сегодня помогает и высокотехнологичным компаниям, которые способны импортозаместить многие ИТ-решения. Отечественные разработчики могут найти таким образом новых заказчиков и узнать о дополнительных мерах поддержки.