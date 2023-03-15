Самолеты преткновения: почему компании AerCap не удастся вернуть свои лайнеры, застрявшие в РФ

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Застрявшие на территории РФ самолеты зарубежных лизинговых компаний станут поводом для крупнейшего за последнее десятилетие судебного процесса по страховым претензиям в Великобритании. Страховые компании отказываются выплачивать компенсации лизинговым компаниям за лайнеры, оставшиеся в России. Сторона истца в лице крупнейшего в мире владельца коммерческих самолетов AerCap подает иски к страховым группам AIG, Lloyd’s of London и Fidelis. После того как самолеты AerCap застряли в нашей стране, компания потребовала их вернуть. Отечественные авиаперевозчики не подчинились и перерегистрировали воздушные суда в России. После чего AerCap подала в Лондонский суд иск к нидерландской «дочке» российского перевозчика «Волга-Днепр». Какой исход может быть у этого судебного процесса и какая участь ожидает в этом деле РФ — выясняла «Вечерняя Москва».

С чего все началось

В марте минувшего года крупнейший в мире лизингодатель самолетов AerCap подал иск к своим страховщикам с требованием возместить потери от конфискации более сотни самолетов компании российскими властями. Целью компании являлось получение от страховых фирм, с которыми она сотрудничает, до 3,5 миллиарда долларов. Ответчиками по иску оказалась группа страховых компаний, которую возглавляет AIG (American International Group), и группа, представляющая Lloyd`s of London.

По предположению некоторых экспертов, судебная тяжба AerCap со страховщиками будет длиться не один год, а рассмотрение дела по существу в суде начнется, скорее всего, тоже нескоро.

Ирландская компания AerCap объявила о том, что прекращает сотрудничество с российскими авиакомпаниями в связи с санкциями США и Евросоюза еще в феврале минувшего года. Это была мера, принятая в связи с начатой РФ спецоперацией на Украине. Позднее в РФ был принят законопроект, который позволил российским операторам регистрировать права на находящиеся в лизинге иностранные самолеты.

AerCap в своем иске уточняет, что из-за санкций, введенных в отношении РФ, и ответных мер на эти санкции со стороны российского правительства компания «потеряла» 116 самолетов и 23 двигателя. Как полагают в фирме крупного лизингодателя, конфискация лайнеров и двигателей попадает под страховой случай. AerCap добивается выплат от группы страховщиков, возглавляемой Lloyd`s и работающей с военными рисками, или от страховщиков компании, работающих с общей категорией рисков (эту группу возглавляет AIG).

В свою очередь страховщики не считают самолеты AerCap потерянными. В AIG конфискацию самолетов и двигателей назвали политическим решением, что не входит в перечень страховых случаев, по которым AerCap полагается компенсация. В Lloyd`s в свою очередь подчеркнули, что военный страховой случай наступает в том случае, если самолет или груз были уничтожены во время военных действий. Но лайнеры AerCap — в целости и сохранности.

В мае AerCap подала в Лондонский суд иск к нидерландской «дочке» российского перевозчика «Волга-Днепр» в связи с конфискацией взятых в лизинг самолетов.

Как передают СМИ, до начала специальной военной операции на Украине 135 самолетов и 14 авиационных двигателей, принадлежащих AerCap, были сданы в лизинг российским авиакомпаниям. Их стоимость оценивается компанией в сумму около трех миллиардов долларов. При этом 22 самолета находятся за пределами РФ.

Это первый иск в отношении российских авиаперевозчиков, связанный с конфискацией арендованных самолетов.

Процесс будет проходить в Высоком суде Лондона. Иски решили объединить, чтобы сэкономить время. В AerCap назвали единый процесс процедурным кошмаром, так как в этом случае компания не сможет получить деньги в срочном порядке. При этом общая сумму иска остается в тайне. Ряд аналитиков уже прозвали этот процесс одним из крупнейших по страховым претензиям за последнее десятилетие.

Почему AerCap не победит

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, судебные процессы на Западе очень продолжительные, поскольку учитываются все детали и обстоятельства. И рассматривать на перспективу — какое решение будет принято судом — весьма тяжело.

— Россия, как и прочие страховщики, считает, что претензии AerCap необоснованные и это не страховой случай, который требует компенсации. Что касается истории с иском к нидерландской «дочке» российского перевозчика «Волга-Днепр», то долгое время шли разговоры о том, что фирма намерена вернуть боинги, предоставленные в лизинг. Но в настоящее время дополнительной информации нет, — сказал спикер.

Экономист также уточнил, что лайнеры российского перевозчика по сей день не могут выполнять международные рейсы в связи с западными санкциями и риском ареста самолетов.

— Эти лайнеры до сих пор стоят в Шереметьеве возле мостика. И пока их судьба весьма туманна, — высказался Холод.

Эксперт предположил, что российской стороне вряд ли придется платить компенсацию, так как, скорее всего, претензии AerCap будут восприняты судом Лондона «притянутыми за уши».