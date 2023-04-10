Элита возвращает капиталы на родину: когда в России появится национально ориентированный бизнес

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Минфин Кипра сообщил об аресте 105 миллионов евро, принадлежащих российским олигархам. Сумма не очень большая: общий размер российских вкладов на Кипре превышает 5,5 млрд евро. Но процесс продолжается. Сейчас сумма замороженных российских активов на Западе (в основном частных) превышает 1 триллион долларов. Как результат — всеми способами олигархи пытаются вернуть деньги в Россию. Реально ли появление у нас национально ориентированного бизнеса?

Одним из первых начал возвращать свои капиталы в Россию Алишер Усманов. Его холдинг еще в 2014-м сообщил, что переводит под российскую юрисдикцию ключевые активы: компании «Мегафон» и «Металлоинвест». В 2018-м Усманов продал свою 30-процентную долю в британском футбольном клубе «Арсенал». Да, большую часть времени бизнесмен продолжал проводить в Монако. Однако после февраля 2022-го почти всю зарубежную недвижимость Усманова конфисковали, и олигарх оттуда уехал. «Кочует» и бизнес. Так, например, «Русал » и «Базовый элемент» Олега Дерипаски попали под удар в США, были с большим трудом отбиты и вернулись под российскую юрисдикцию, потеряв, правда, приличную часть активов. Заново перерегистрировались в России и «Силовые машины» Алексея Мордашова. Эксперты считают: это лишь начало.

«Вы про Россию ничего не понимаете»

— Российских олигархов «прижимают» на Западе с целью на них повлиять, — пояснил политолог Григорий Савельев. — Политические элиты Запада, как ни странно, живут реалиями 1990-х и искренне уверены, что бизнес-элиты могут влиять на политическое руководство страны. Они вспоминают «семибанкирщину», выборы Ельцина в 1996-м, когда крупный бизнес дал денег на его переизбрание, и думают, что сейчас все плюс-минус так же. И логика Запада проста: мы «прижмем» олигархов, и они свергнут Путина, чтобы вернуть расположение Запада и, как следствие, свои активы. Но так уже не получается.

Российский олигарх Михаил Фридман, чьи счета заблокировал суд Лондона, в интервью агентству Bloomberg пояснил, что Евросоюз не понимает реальное устройство российской власти. Если целью санкций было вынудить людей наподобие него оказать давление на Путина, это почти невыполнимо.

— Если руководство Евросоюза думает, что после санкций я выйду на Владимира Путина и попрошу его прекратить боевые действия, если они считают, что это сработает, тогда мы в большой беде, — сетует лондонский «беженец». — Это означает, что принимающие решения люди ничего не понимают о России. Это очень опасный момент для нашего будущего.

Кстати, в этом слове «наше» и заключается трагикомичное положение российских олигархов.

Зачем строить, если можно купить?

— В начале 1990-х Россия решила идти по пути Запада: рыночная экономика, парламент, президент — все как «там», — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Бывшую государственную собственность раздали будущим олигархам с надеждой на то, что они — как новая элита — помогут построить «нормальную» страну.

Логика была такая: они ведь здесь живут, здесь их активы, богатство. А значит, олигархи заинтересованы в том, чтобы в стране было красиво, как в Великобритании. Ну или США. Но проблемы начались почти сразу. Первая, как пояснил эксперт, была связана с «оптимизацией усилий».

— Строить красивую развитую страну — это долго и дорого. Можно до конца жизни не успеть. Куда проще купить себе место в стране, где «красивая жизнь» уже давно построена. Поэтому олигархи быстро перевели свои компании в офшоры, понакупили за рубежом недвижимости, перевезли туда своих детей и стали потихоньку встраиваться в западное общество сами, — рассказывает Виктор Кудрявцев. — Роман Абрамович, например, купил загибающийся футбольный клуб «Челси», за который традиционно болели аристократы. Цель очевидна — приобрести «билет» в высшее общество. И это у него получилось. Иными словами, развивать Россию олигархи не хотели категорически: очень уж хлопотно.

Вторая причина непатриотичности российской бизнес-элиты — невозможность защиты капиталов.

— Любой бизнес стремится к расширению: как говорится, деньги к деньгам. Рано или поздно денег становится столько, что защитить их может только политическое влияние, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Почему существовала «семибанкирщина»? Потому что крупный бизнес всеми правдами и неправдами пытался встроиться во власть: поставить своих чиновников, купить телеканалы, радиостанции, газеты. На Западе, кстати, происходило и происходит то же самое. Байден — лишь вывеска спекулятивного финансового капитала. Трамп — вывеска капитала промышленного. Британский премьер Сунак — сам миллиардер. И у нас было бы так же. Но пришел Путин и планы олигархов порушил.

Страна едва не рухнула

— Приход Путина и ослабление олигархов были исторически обусловлены, — считает Григорий Савельев. — Дело в том, что «семибанкирщина» привела Россию на край гибели. Вспомните конец 90-х: дефолт, Чечня отделилась, на очереди стоял Дагестан. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель говорит о создании Уральской республики и введении там своей денежной единицы — уральского франка. Власти Татарстана обсуждают введение платы за транзит автомобилей через республику.

Ясно, что еще год-два и — России не будет: развалится на несколько частей. И главная причина — слабость верховной власти, опирающейся не на народ, а на группу олигархов. А цель олигархов и правда была не построить могучую Россию, а заработать здесь побольше и уехать подальше. В итоге зашаталась вся страна. Ну хотя бы потому, что интересы ее элит полностью расходились с интересами большинства населения. Простые люди хотели жить в сытой и благополучной стране. Элиты хотели того же, но у них планы с обычными людьми страны не совпадали. Значит, элиты нужно менять. Но как? Если «все отнять и поделить», провести национализацию активов, будет новый хаос. Нужно перековывать элиты. Делать так, чтобы свое будущее они связывали не с Англией, а с Россией.

«Вернись, я все прощу»

Самая эффективная политика — дуэт кнута и пряника. Российские власти в основном пользовались последним.

— Первый закон об амнистии капиталов вступил в силу в июне 2015 года. Потом его действие еще много раз продлевали, — рассказывает финансовый аналитик Артем Извольский. — Можно было, например, вернуть в Россию средства, ранее выведенные в офшоры. Можно было без всяких штрафов перерегистрировать в России «офшорное» имущество. Но результаты для российских властей оказались куда ниже ожидаемых.

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, пояснил:

— Чтобы вернуть в Россию деньги, нужно сначала ответить на вопрос: «Зачем?» Ведь деньги должны работать, и необходимы сферы, куда их можно эффективно «пристроить» и ждать, когда они «вырастут». Значит, нужны, во-первых, развивающаяся экономика, а во-вторых, ваша уверенность, что вы с этой экономикой будете развиваться вместе. Ведь никому не интересно вернуть деньги в Россию, чтобы здесь их потерять. Поэтому многие бизнесмены опасались возвращать в страну все свои активы: уверенности в «светлом экономическом будущем» у них не было.

Спасайся кто может

Вот тут-то и помог Запад. Начав арестовывать активы, он поставил российских бизнесменов в ситуацию «спасайся кто может».

— Последние события показали: образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, а рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал за рубежом, — их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства, — сказал, обращаясь к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил свое знаменитое заявление о том, что владельцы активов и счетов на Западе «замучаются глотать пыль», пытаясь спасти имущество в судах. Ситуация после начала СВО показала: так и есть. Каждый представитель так называемой элиты, как сказал президент, может свободно выбирать: либо «доживать свой век в арестованном особняке с заблокированными счетами», либо вернуться в Россию и вкладываться в ее развитие. По словам Путина, для Запада такие люди были и останутся «второсортными чужаками» и купленные титулы «графов, пэров, мэров» им не помогут. Альтернативой проблемам и дискриминации в США и Европе президент называет жизнь и работу на соотечественников, чтобы страна менялась к лучшему. За теми предпринимателями, которые поступают подобным образом, глава государства усматривает будущее.

— Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада: бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно. Не стоит цепляться за прошлое. Надо перестроить свою жизнь и работу. Так и капиталы приумножите, и заработаете благодарность людей и общества на годы вперед, — сказал Путин.

Предложение, от которого трудно отказаться

Путин, по сути, сделал элитам предложение, от которого трудно отказаться, считает экономист, постоянный член «Изборского клуба» Михаил Хазин.

— Мы не знаем подробностей этого предложения, но суть его очевидна. «Если ты хочешь хоть что-то сохранить, то делай вот это». И дается четкий перечень действий. «Если нет, тогда решай свои вопросы на Западе и не жди, что тебе будет хорошо в России». Я убежден, что практически все, кому это предложение сделали, на него согласятся. Лучше сохранить хоть что-то, чем лишиться всего, — пояснил Михаил Хазин.

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что вернет активы в Россию меньшая часть российских олигархов.

— С одной стороны, очевидно, что наших бизнесменов с их хитрыми повадками на Западе не только не любят, но и будут прижимать. Многие это поняли еще после «наезда» США на Олега Тинькова, который не заплатил налоги. С другой стороны, очевидно и другое: большинство наших олигархов просто не умеют, не в состоянии делать бизнес. Практически никто из них не создал бизнес-империю, как Форд или хотя бы Ротшильд. Их активы получены в результате приватизации, которая иногда была очень похожа на банальное воровство. Активы эти, как правило, сырьевые — люди лишь удачно присосались к недрам родины. Они не могут создать никакого бизнеса — ни у нас, ни тем более на Западе. Просто толку не хватит, они этим не занимались никогда. Самые смелые и умные из них, думаю, сообразят нанять людей, которые способны создать что-то новое, проинвестируют. Сколько будет таких умных и смелых — сказать сложно.

Спецоперация выдвинет новых людей

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, что в ближайшие годы в России появится новая элита — из бывших участников спецоперации.

— Олигархи — уходящая натура. Элиту общества скоро начнут формировать люди, которые знают, что такое жизнь и смерть, нюхнувшие пороха и умеющие любить Родину, — считает социолог. — Механизм появления новой элиты, я думаю, будет таким. Сначала политические партии начнут настоящую охоту за участниками СВО. Ведь очевидно, что избиратели за них проголосуют. Люди начнут попадать в депутатские кресла разной высоты. Те из них, кто ярко себя проявит, могут рассчитывать на выборные должности — например, мэров и губернаторов. И эти люди, в отличие от многих нынешних руководителей, будут настроены куда более патриотично.

И наверняка станут «тянуть» своих наверх. Это значит, что патриотов во власти станет больше. Эксперт считает: участники СВО могут стать своеобразным «троянским конем» во власти.

— Чиновники будут считать: вот сейчас мы их возьмем наверх, а потом «обломаем», поставим в строй, будут играть по нашим правилам.С бывшими военными, людьми, видевшими смерть, думаю, такой номер не пройдет. На Путина олигархи тоже пытались давить, влиять, да только ничего не вышло, — резюмирует Игорь Кузнецов.

В ТЕМУ

Конфискованные у российских олигархов активы США и Канада решили направить на Украину для ее восстановления. Старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро сообщил, что поправка об изъятии активов бизнесменов Российской Федерации в пользу Украины была единогласно принята сенатом Конгресса США и включена в бюджет на 2023 год. Деньги наших олигархов будут переданы в распоряжение генпрокурору Америки. Теперь он будет решать, какое количество денег из конфискованных средств отправить в Киев. В Канаде же начата процедура конфискации активов компании Granite Capital Holdings — собственности Романа Абрамовича. Российский олигарх может лишиться имущества на 26 млн долларов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Только в Великобритании и только в 2022 году, по данным Минфина страны, «наказаны» более 1200 физических и 120 юридических лиц, которые, по мнению правительства Великобритании, «оказывали помощь России в военной операции или выступали в качестве посредников режима Владимира Путина». Активы всех лиц, включенных в санкционные списки Великобритании — их недвижимость, банковские счета, — заморожены. Предприятия прекратили работу. Люди из санкционных списков не могут посещать Великобританию.

Примечательно, что на фоне российской спецоперации и санкций Запада суммарное состояние российских миллиардеров за 2022 год сократилось на 42 процента — до 353 млрд долларов, а их количество уменьшилось с 123 до 88 человек. В рейтинге бизнесменов по сумме потерянного на первом месте оказался председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Его активы сократились на 15,9 млрд долларов, снизившись до 13,2 млрд долларов.

ЦИТАТА:

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы РФ:

— Надо развивать свою страну — Россию. Помнить, что ей вы всем обязаны. Необходимо делать все, чтобы жизнь здесь была лучше. Тогда не только деньги ваши будут целы, но и совесть — чище.