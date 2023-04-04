«200 рублей за доллар»: топ-4 несбывшихся прогнозов Запада об экономике России

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Почти весь прошлый год западные политики говорили о неминуемом «крахе российской экономики». Однако «прогнозисты» оказались посрамлены: Россия выдержала санкционный удар, а экономическая ситуация в стране постепенно улучшается. И это уже признают на Западе (в частности, об этом написали New York Times и Economist).

«Вечерняя Москва» вспоминает самые одиозные прогнозы об экономике России, которым не суждено было сбыться.

«Экономика России будет разрушена» (Лиз Трасс)

В феврале 2022 года глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Россию «изгоем на мировой арене» и пообещала, что Лондон сделает все для уничтожения российской экономики.

— Мы не успокоимся, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины — восстановлены, — сказала она.

Через полгода после этих слов Трасс стала премьер-министром. Но всего через 44 дня она лишилась должности, тем самым установив антирекорд. После провала на премьерском посту Трасс сама стала изгоем в британской политике. Местная пресса пишет о ней только в негативном ключе.

«Российский народ расплатится» (Брюно Ле Мэр)

В марте прошлого года глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр объявил России тотальную экономическую войну. Введенные на тот момент санкции политик назвал «необычайно эффективными», заверив всех, что от них «страдать будет Россия, а не Европа».

— Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия, — восклицал Ле Мэр.

Спустя год после заявлений Ле Мэра Россия вместе со странами ОПЕК+ сократила добычу нефти, чтобы поддержать мировые цены на нее. Во Франции это трактовали как «пощечину» министру финансов, желавшему «обрушить» Россию.

При этом в самой Франции уже несколько недель идут массовые протесты против пенсионной реформы. Из-за них для посещения закрыли Эйфелеву башню.

«200 рублей за один доллар» (Джо Байден)

Чем только американские политики не грозили России: и «масштабными последствиями», и «адскими санкциями», и многим другим. Но самым ярким высказыванием отметился президент США Джо Байден.

В марте 2022 года он заявил, что западные санкции сократят российскую экономику вдвое и якобы уже привели к астрономическому росту курса доллара в России.

— Российская экономика — и это чистая правда — дает сейчас 200 рублей за один доллар, — утверждал Байден.

Между тем исторический максимум курса доллара 120,37 рубля был установлен ЦБ РФ 11 марта. Продержался такой курс недолго, и вскоре рубль начал укрепляться, опровергая слова президента США. По состоянию на 4 апреля 2023 года доллар котируется на Мосбирже на уровне 79 рублей.

«Российский финансовый сектор дышит на ладан» (Урсула фон дер Ляейн)

Прошлой осенью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала миру, что российская банковская система находится при смерти, а промышленность страны — «в руинах».

— Российский финансовый сектор дышит на ладан. Три четверти банковского сектора мы отрезали от международных рынков, — заявила она.

Однако слова фон дер Ляйен не совсем верны. Россия действительно оборвала все связи с западными финансовыми институтами, но на стабильности банковской системы это почти никак не отразилось.

Более того, российские банки оказались устойчивее, чем западные. На это, в частности, обратил внимание журнал Forbes, отметив успешные действия ЦБ РФ:

— Российского банковского кризиса не случилось в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в Соединенных Штатах и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а у банков не стоят очереди граждан, которые пытаются забрать свои деньги.

Цель западных санкций, очевидно, не будет достигнута. По данным МВФ, в 2023 году экономика России покажет рост на уровне 0,3 процента, а в 2024-м — 2,1 процента. Согласно прогнозным моделям ЦБ, к 2024 году экономика России выйдет на траекторию устойчивого роста.