Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

The Economist сообщил об улучшении экономики РФ на фоне глубокой рецессии Европы

Евгений Белоусов
Экономика
The Economist сообщил об улучшении экономики РФ на фоне глубокой рецессии Европы
Фото: Pixabay

Пока Европа балансирует на грани глубокой рецессии, российская экономика укрепляется все сильней. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает британский журнал The Economist.

Согласно заявлению издания, именно санкционная политика сильно ударила по самой Европе и подтолкнула ее к рецессии. Российская экономика оправилась от трудностей и начала активно укреплять свои позиции.

Так, согласно полученным данным, активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах. Индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, просел после указа о мобилизации, но с тех пор снова немного вырос, передает ТАСС.

Стоимость всех антироссийских санкций после согласования Евросоюзом восьмого пакета ограничений составляет около 123 миллиардов евро. Эта сумма соответствует 40 процентам всего товарного оборота между Россией и Евросоюзом за предыдущий год.

До этого сообщалось, что в очередном пакете антироссийских санкций, который был принят 6 октября, эксперты заметили новый подход, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому.

Экономика Санкции Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте