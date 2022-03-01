Глава Минфина Франции: ЕС будет вести тотальную экономическую войну против РФ

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник, 1 марта, заявил, что Европейский союз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну в отношении России.

На данное заявление отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад, — написала она на своей странице в Telegram.

До этого сообщалось, что Франция заблокирует счета всех граждан России, которые попали под санкции на фоне обострения ситуации на Украине.

25 февраля Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.