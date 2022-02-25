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Франция заблокирует счета всех попавших под санкции россиян

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Франция заблокирует счета всех попавших под санкции россиян
Фото: Pexels

Франция заблокирует счета всех граждан России, которые попали под санкции на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в министерстве экономики страны.

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25 февраля Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

С начала спецоперации против России был введен ряд санкций. О них — в материале «Вечерней Москвы».

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