Отмена продажи самолетов и отказ в получении визы: какие санкции ввели страны против России

Фото: Администрация президента РФ

С начала военной операции на Донбассе, объявленной 24 февраля президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, против России был введен ряд санкций.

Санкции Австралии

Утром, 24 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал пакет антироссийских санкций в ответ на специальную военную операцию на Донбассе, которую начала Россия. Так, в санкционный список вошли командующие армиями, заместители министра обороны и российские наемники, которые несут ответственность за действия в адрес Украины, а также четыре организации, занимающиеся разработкой и продажей военных технологий и оружия.

Санкции Чехии

В связи с военной операцией, Чехия приняла решение об остановке выдачи виз россиянам. С таким заявлением выступил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам заседания Государственного совета безопасности.

Санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия присоединилась к странам, которые объявили санкции против России. Она запретила российским официальным лицам и ряду других граждан, которые связаны с вторжением, получать визы для въезда в страну или же транзита через нее. Власти также запретят экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с военными ведомствами и органами безопасности России.

Санкции Швейцарии

Швейцария ввела финансовые санкции в отношении трех российских банков и 361 депутата Госдумы. Об этом рассказал президент страны, федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис. Он подчеркнул, что также ограничительные меры вводятся против ряда российских бизнесменов.

Санкции Великобритании

В четверг, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна замораживает все активы ВТБ и вводит санкции против «Аэрофлота». Джонсон подчеркнул, что появятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на английских счетах. Страна вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка и ВТБ. Кроме того, запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.

Также Великобритания ввела санкции против ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины. Это следует из опубликованного санкционного пакета.

Санкции США

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении шести банков России. Об этом говорится в заявлении Минторга США. Отмечается, что ограничения коснулись «Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка», «Открытие», «Совкомбанка» и «Новикомбанка».

Президент США Джозеф Байден рассказал, что антироссийские санкции будут касаться космической отрасли. Он отметил, что будет перекрыто более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по способности продолжать модернизировать военные силы. Также это нанесет вред российской аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе.

Санкции Канады

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады ввели санкции против членов Совета безопасности РФ. Он уточнил, что санкции коснутся министра обороны России Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанов и министра юстиции Константина Чуйченко. Также Канада вводит дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины.

Помимо этого, в санкционные списки Канады попали 382 гражданина России, в том числе Герман Греф, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и дети братьев Ротенбергов. Также страна ввела санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, РЖД, «Газпрома» и «Транснефти».

Санкции Японии

Япония заморозит капиталы россиян и запретит выдачу виз гражданам России. Также страна введет запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Санкции Евросоюза

Евросоюз ограничит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Помимо этого, запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы.

Позднее стало известно, что российские банки, которые попали под санкции со стороны Запада, будут поддерживаться Банком России и правительством РФ. Отмечается, что речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, «ФК Открытие», «Сбербанке», Промсвязьбанке, банке «Россия» и финансовых организациях, которым ограничили выход на рынок капитала Соединенных Штатов.