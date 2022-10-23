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Лиз Трасс отпразднует отставку с поста премьер-министра дважды

Анастасия Колоскова
В мире
Лиз Трасс отпразднует отставку с поста премьер-министра дважды
Фото: flickr/number10gov

Лиз Трасс устроит сразу две вечеринки по случаю своей отставки с поста премьер-министра Великобритании. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

По данным газеты, первый праздник политик организовала в субботу. На нем присутствовали коллеги Трасс. В воскресенье она решила собрать на прощальное торжество своих ближайших помощников и их партнеров. Аналогичную вечеринку устраивал также экс-премьер Борис Джонсон, передает Пятый канал.

В четверг, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она возглавляла британский кабинет министров всего 44 дня, установив тем самым рекорд. Свое решение политик обосновала неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями. По данным СМИ, на Трасс повлиял соответствующий призыв ее однопартийцев.

После этого экс-глава кабмина страны Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за пост премьер-министра Великобритании. За кресло британского премьера, как уточняется, также намерена бороться министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок.

21 октября стало известно, что кандидатуру на пост премьер-министра и лидера Консервативной партии выдвинет также лидер Палаты общин парламента Великобритании Пенни Мордонт.

Премьер-министр Великобритания Лиз Трасс
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