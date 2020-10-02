«Многоходовая комбинация»: финансовые аналитики объяснили болезнь Трампа

Фото: pixabay.com

Известие о положительном тесте на коронавирус у Дональда Трампа может оказать существенное влияние на финансовые рынки всего мира. С утра фьючерсный контракт на нефть марки Brent упал до 39 долларов за баррель впервые с 11 июня. Неуютно себя чувствует и российская валюта по отношению к евро и доллару — их курс вырос в среднем на полтора рубля. О том, к чему могут привести текущие события, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Были слухи также о возможном заражении министра финансов США Стивена Мнучина, вице-президента Майкла Пенса и госсекретаря США Майка Помпео, но тесты дали отрицательные результаты, пишет Reuters. Так что Америка, судя по всему, не столкнется с кризисом исполнительной власти. Кроме того, и у президента, и у его супруги Меланьи болезнь протекает в легкой форме.

Жизнь на допингах и стимуляторах

Тем не менее, как считает финансовый аналитик Владимир Левченко, их болезнь — это серьезный сигнал. Потому что факторов очень много, а один из главных — нахождение финансовых рынков в состоянии пузыря.

— Трамп искусственно раздувал эти пузыри дополнительно к тому, что делали центральные банки. Это важная история. То, что Трамп сейчас заболел, понижает его шансы на переизбрание. Если он не переизбирается, мы сталкиваемся с ситуацией, когда при Байдене могут повыситься (корпоративные — прим. «ВМ») налоги. Это достаточно серьезно, — отметил эксперт.

По его словам, последние 11 лет рынки живут исключительно на допингах и стимуляторах, тогда как положение дел в реальной экономике значительно хуже, чем хотят видеть политики и представители различных отраслей. А падение финансового рынка в любом случае сыграет против Трампа.

— Он не соблюдал правила безопасности, о чем ему оппоненты (из Демократической партии США — прим. «ВМ») постоянно напоминают. Сейчас они в любом случае усилят давление, что в предвыборных условиях весьма серьезно. И не исключено, что он проколется еще где-то. Так что это прямо системный сдвиг, который будет оказывать влияние на рынки. Причем как на американский, так и на российский тоже, — отмечает специалист.

Хитрая стратегия

Но не стоит недооценивать главу государства. Трамп теперь в первую очередь политик, и его история с заболеванием вполне может быть многоходовой комбинацией, считает финансовый аналитик Александра Вальд.

— Я думаю, что перед выборами Трамп бы никогда публично не заявил о вирусе, если бы у него не было плана по работе с этим заявлением. Он прекрасно понимает, что такие заявления имеют влияние на рынок и на предвыборную кампанию. Трампу нужно получить растущий рынок и выиграть выборы. Соответственно, это заявление по какому-то его плану должно дальше иметь положительный эффект, — уверена эксперт.

Специалист видит возможный положительный эффект в личном тестировании лекарства, которое станет самым лучшим в мире, вылечит Трампа и всех американцев от «короны», а он как самоотверженный президент проверит его на себе ради свободы, демократии и Америки.

Гонка перед очищением

И это мнение не лишено оснований. Еще две недели назад глава государства заявлял, что вакцина от коронавируса появится в течение трех–четырех недель, то есть ориентировочно после 10 октября, а сегодня только 2-е число. Сейчас клинические испытания в США проходят три вакцины — от компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

Даже если не появится вакцина, администрация главы государства вполне сможет выбрать для лечения препарат компании Gilead Sciences — Remdesivir, который уже успешно зарекомендовал себя для лечения COVID-19 и снижения смертности от данного вируса. Не исключено, что какая-то из этих версий окажется правдой.

Но даже если «многоходовочки» нет и президент заболел реально, не выиграет 3 ноября выборы — мир и рынок ждут серьезные перемены. И это очень хорошо, уверен Владимир Левченко. Потому как бесконечно жить на искусственных стимуляторах нельзя, должен быть процесс очищения.

Читайте также: Американисты назвали выгоды победы Байдена для России