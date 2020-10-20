Предприниматели предлагают свои антикризисные решения

Президент Ассоциации операторов фитнесиндустрии Ольга Киселева в одном из спортзалов столицы/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные власти обсудили с бизнес-сообществом проблемы, связанные с пандемией. 19 октября «Вечерняя Москва» узнала, с какими инициативами выступили предприниматели.

Темами обсуждения стали меры поддержки бизнеса, стандарты безопасности в ряде отраслей, вопросы налогообложения и новые решения мэра Москвы, принятые для ограничения распространения вируса.

— Встреча прошла очень продуктивно, — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

Она рассказала, что эксперты оценивают объем сокращения рынка индустрии бьюти-услуг на 35–40 процентов.

— Среднее снижение потока посетителей у небольших студий составляет порядка 30 процентов, — сказала омбудсмен. — Обсуждали и законопроект о введении новой статьи в Трудовом кодексе РФ об удаленной и частично удаленной работе, который крайне важен для бизнеса.

Минеева рассказала, что индустрия красоты вышла с инициативой продления каникул на снижение размера ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса вдвое для зарплат, размер которых превышает МРОТ. Также индустрия предлагает введение бьюти-ID для специалистов сферы красоты, по аналогии с ИНН у бизнеса.

Убытки терпит и индустрия фитнеса: в третьем квартале отрасль получила лишь 50 процентов выручки периодом 2019 года. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что московское правительство обратило внимание на фитнес-индустрию.

— Мы понимаем, что вся поддержка не может происходить в формате субсидий. Поэтому мы предлагаем меры по расширению рынка потребителей фитнес-услуг при поддержке правительством и меры многофакторных подходов, как мы это делаем в случае с поддержкой арендодателей, — пояснила она.

В частности, прозвучало предложение поддержать арендодателей, которые дали скидку на аренду для фитнес-клубов, продлить сроки погашения зарплатных кредитов.

По словам Киселевой, это позволит устоять индустрии, не разориться части предприятий, получить стабильных налогоплательщиков для города, стабилизировать финансовые модели бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Пуртов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы:

— Мы готовы к диалогу с бизнесом по всем направлениям в рамках рабочих групп, наиболее рациональные предложения будем выносить на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, который начнет работать в ближайшее время.

Читайте также: Карелия вместо Турции. Как изменится туризм в России