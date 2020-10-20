Как отказ от введения «нерабочих недель» повлияет на доходы граждан

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Власти России, по данным СМИ, не собираются вводить повторно нерабочие недели. Пойдет ли российская экономика в рост в случае отказа от карантина и что будет с доходами граждан, «Вечерняя Москва» узнала у экономистов.

Независимый экономист Антон Шабанов считает, что, хотя давление на российскую экономику будет гораздо ниже, чем при шатдауне, тем не менее избежать трудностей не удастся.

— Если не будет повторного режима нерабочих недель, это не значит что у нас экономика заживет. Она будет жить в том же темпе, что и сейчас, и возможно сможет как-то потихоньку развиваться. Введение определенных ограничений все равно не избежать. Мы уже видим QR-коды, — говорит он.

QR-коды ввели с 19 октября для контроля посетителей ночных клубов и баров столицы. В случае выявления у одного посетителя коронавируса, можно будет определить круг контактных лиц и предотвратить распространение болезни.

Число больных COVID-19 растет и поэтому определенных мер ограничения избежать не удастся, говорит Шабанов. Поэтому он не ожидает роста только потому, что не будут введены нерабочие недели. Новые заболевания также значат сокращение числа рабочих, которые не могут выйти на работу.

— Роста экономики не ожидаю. Будет просто более спокойное развитие, чем в начале года, когда все остановили и заглушили, — добавил эксперт.

Финансист и инвестор Ян Марчинский исходит из того, что на восстановление российской экономики потребуется порядка двух лет.

— Даже если не введут новые картинные меры, мировая экономика будет еще два года восстанавливаться. Российская сможет восстановиться более медленно, потому что у нас экономика инертная. Меньше стимулов, меньше предпринимателей. Мелкий и средний бизнес гораздо меньше поддерживается. Нет сильных драйверов для быстрого разгона экономики, — сказал он.

Даже в Китае, ЕС и США, где вливаются «гигантские суммы» в экономику, восстановление ожидается только лишь через 1,5 года. По сравнению с Японией, где на санацию тратится 20% от ВВП, США (13%) и Европу (10%), Россия расходует в три раза меньше, заметил Марчинский.

Курс рубля, по его оценкам, будет во многом зависеть не от карантинных мер, а выборов в США: «Победа Байдена нанесет удар по рублю, потому что инвестклимат будет депрессивен, все будут ожидать усиления санкций против России. При победе Трампа рубль отожмется и установится в районе 73-74 рублей за доллар».

Сохранение проблем в экономике будет сказываться и на благосостоянии граждан. Марчинский уверен, что доходы 95% граждан в этом и следующем году не будут расти.

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