СМИ: В России не планируют повторно вводить режим нерабочих недель
Власти России не будут повторно вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом РБК сообщает во вторник, 20 октября, со ссылкой на федеральных чиновников.
— Это исключено, — сказал один из собеседников агентства.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин прислушался к экспертному мнению. Специалисты, как утверждает чиновник, «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна». В связи с этим глава государства не намерен объявлять о режиме нерабочих недель для всей страны, как это произошло весной.
Официальных комментариев на эту тему не поступало.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России управляемой, чему способствовали принятые меры и разрабатываемые вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также не считает, что властям нужно вводить новые ограничения.
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