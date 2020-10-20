СМИ: В России не планируют повторно вводить режим нерабочих недель

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Власти России не будут повторно вводить карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом РБК сообщает во вторник, 20 октября, со ссылкой на федеральных чиновников.

— Это исключено, — сказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин прислушался к экспертному мнению. Специалисты, как утверждает чиновник, «в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна». В связи с этим глава государства не намерен объявлять о режиме нерабочих недель для всей страны, как это произошло весной.

Официальных комментариев на эту тему не поступало.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с COVID-19 в России управляемой, чему способствовали принятые меры и разрабатываемые вакцины. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также не считает, что властям нужно вводить новые ограничения.

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