Попова назвала напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Фото: photo.roscongress.org/Андрей Любимов

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в целом по России, как и в Европе, считается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что в нескольких странах мира обстановка «осложнена до критической». Чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, в РФ принимают необходимые меры.

Попова напомнила про правила безопасности для россиян: носить средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и сократить возможные контакты с людьми, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова заявляла, что офисные работники больше всего подвержены заражению коронавирусом. По ее словам, именно эта группа имеет удельный вес по заболевшим среди всего трудоспособного населения страны.

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