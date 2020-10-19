Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Попова назвала напряженной ситуацию с COVID-19 в России
Фото: photo.roscongress.org/Андрей Любимов

Попова назвала напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в целом по России, как и в Европе, считается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что в нескольких странах мира обстановка «осложнена до критической». Чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, в РФ принимают необходимые меры.

Попова напомнила про правила безопасности для россиян: носить средства защиты, соблюдать социальную дистанцию и сократить возможные контакты с людьми, передает РИА Новости.

Ранее Анна Попова заявляла, что офисные работники больше всего подвержены заражению коронавирусом. По ее словам, именно эта группа имеет удельный вес по заболевшим среди всего трудоспособного населения страны.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19

Анна ПоповаРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Все мнения
О проекте