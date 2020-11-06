«Сборы просто рухнут»: экономист объяснил, почему нельзя повышать налоги для богатых

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Увеличение налогов на доходы богатых россиян негативно скажется на российской экономике. Об этом «Вечерней Москве» заявил руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Ранее Высшая школа экономики предложила поднять налог на доходы богатых россиян до 20–24 процентов. Такую рекомендацию ВШЭ дала к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы. Экономисты ВШЭ считают, что налоги нужно повысить и на прибыль с 20 до 30 процентов. Такие меры не приведут к бегству капитала в офшор, уверены они.

По словам Шабанова, в России и так используется прогрессивная шкала налогов, и чем человек богаче, тем больше платит налогов. Но данная мера не всегда дает положительный результат.

— Обеспеченные люди и крупный бизнес имеют юридические и экономические департаменты, и они хорошо знают, как правильно эти налоги можно обходить, регистрируясь в офшоре. По сути, мы налог повысили, а денег на этом не заработали. Повышать налог можно до бесконечности, но существуют определенные законы и правила, ведь есть предел повышения, при котором собираемость налогов начинает падать. Хорошо бы нам этот предел не превысить, — сказал экономист в беседе с «Вечерней Москвой».

Шабанов считает, что регрессивная шкала (больше зарабатываешь — меньше платишь налогов) более эффективная, чем прогрессивная.

— Если обеспеченные люди и обеспеченные кампании видят регрессивную шкалу, они, наоборот, приводят туда свои капиталы, регистрируются там, чтобы меньше платить, чем на своей родине. И тогда собираемость налогов в конкретно взятой стране повышается и становится лучше, — пояснил он.

Шабанов напомнил, что в России и так прогрессивно повышен НДФЛ — до 15 процентов для тех, чей доход превышает 5 миллионов в год. Это, по мнению эксперта, «зажимает экономику, и рано или поздно сборы просто рухнут».

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