Семь столичных компаний признаны лучшими экспортерами Центрального округа

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В среду, 11 ноября, в Московском экспортном центре (МЭЦ) сообщили, что семь столичных компаний получили награды за победу в окружном этапе премии «Экспортер года». Мероприятие провели на площадке Цифрового делового пространства.

Зал церемонии награждения был наполовину пуст, ведь того требуют правила безопасности. Перед тем как победителей стали вызывать на сцену, гостям включили видео ролик, посвященный конкурсу.

В этом году рекордное количество заявок на этот конкурс — 1724 во всех 12 номинациях. Более четверти поступило из Центрального федерального округа — 517.

— Москва занимает лидирующую позицию по несырьевому неэнергетическому экспорту среди регионов. Несмотря на серьезные макроэкономические трудности в сфере международной торговли, по итогам первых восьми месяцев этого года показатель вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 21 миллиарда долларов США, — отметил заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Андрей Тихонов.

Победители и призеры были из разных сфер: агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг.

Перед тем как вручить очередной диплом, гендиректор МЭЦа Алексей Калачев сделал акцент на партнерских отношениях с Российским экспортным центром (РЭЦ). Они позволяют достигать общих целей по нацпроекту.

— В октябре мы подписали дорожную карту, которая предполагает сотрудничество по клиентской поддержке, конгрессно-выставочной и обучающей деятельности. Во время последней субсидийной кампании, которая завершилась 31 октября, РЭЦ оказывал информационную поддержку по своим клиентским базам и консультировал компании по нашим мерам поддержки, — сказал Алексей Калачев.

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