«Никто не ожидал»: экономист назвал возможные причины падения доллара

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Укрепление рубля может быть связано со сложной политической обстановкой в США, а также со снятием с поста бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса. Такое мнение высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Доллар опустился до 75 рублей впервые с середины сентября. Экономист отметил, что такого падения не ожидал никто.

— Конечно, я подозревал, что ослабевание рубля замедлится до Нового года, но того, что он вдруг возьмет и начнет так резко укрепляться, не ожидал, наверное, никто. Хотя, с другой стороны, у нас сняли Чубайса, и, может, это оказалось такой радостью для всех, что люди решили скинуть пару долларов. Народ поверил в светлое будущее и справедливость на свете, — сказал он.

Падение доллара, по мнению Юденкова, также может быть связано с поведением спекулянтов — ситуация с государственными ценными бумагами на данный момент довольно выгодная, возможно, кому-то понадобились большие объемы рублей:

— Как это происходит на бирже? Скидывают большой объем рублей — поднимается доллар. И, соответственно, наоборот. Правда, я не слышал о планах Центробанка проводить валютные интервенции в более значительных объемах.

Проблемы, как считает экономист, могут быть и на американской стороне, переживающей непростую внутриполитическую ситуацию.

— Доллар — валюта, обеспечивающая международную торговлю, а когда непонятно даже, кто президент в стране, народ крайне неохотно в нее вкладывается. Лидеры так и не поделили кресло, значит, и администрацию, непонятен порядок действий относительно Китая, России, Европы. Какая-то ясность появится только в январе, а до него еще 30 дней, находиться в неопределенности так долго рынку крайне неприятно, — отметил Юденков.

Несмотря на то что доллар неожиданно упал, а в перспективе, вероятнее всего, снова начнет расти, переводить все сбережения в американскую валюту эксперт не советует — подобные спекуляции имеют смысл, когда речь идет о многомиллионных состояниях, в противном случае на игре с курсом можно потерять больше, чем заработать.

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