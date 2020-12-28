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Озвучен курс доллара на Новый год
Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Озвучен курс доллара на Новый год

Руслан Давлетшин

Экономика

О том, каким будет курс доллара в Новый год и ждать ли россиянам потрясений, «Вечерней Москве» рассказали экономисты. Они также озвучили условия, при которых курс валют может неожиданно измениться.

Отрицательно на российскую валюту могут повлиять негативные заявления со стороны США и Евросоюза, а также введение новых карантинных ограничений, объяснил финансовый аналитик Ян Марчинский.

— Дело в том, что за новыми локдаунами следует уменьшение спроса на углеводороды, которые мы продаем. Но если все будет так, как сейчас, а рубль находится на перепроданных значениях, то я не ожидаю его еще более сильного снижения по отношению к доллару. Думаю, к концу года мы увидим курс максимум в 76 рублей за доллар, — рассказал эксперт.

При этом для укрепления российской валюты с учетом негативной риторики в последнее время в адрес нашей страны и пока еще низкого уровня потребления нефти Марчинский предпосылок также не видит.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что особых потрясений к концу 2020 года ждать не стоит.

— В связи с избранием нового президента США, неопределенностью на рынках из-за пандемии возможно все. Но будем надеяться, что в последние дни 2020 года ничего не произойдет. Как правило, перед Новым годом наступает небольшое перемирие, — поделился своим мнением Юденков.

В заключение эксперт отметил, что вряд ли изменения в курсе доллара будут серьезными. И вряд ли в ближайшем будущем американская валюта достигнет каких-то серьезных изменений.

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