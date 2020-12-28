«Приближаются к красной черте»: что будет с экономикой США при Байдене

Фото: pixabay.com / Angelo Giordano

Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Средства объемом в 2,3 трлн долларов включают в себя также пакет мер стимулирования на сумму $900 млрд для преодоления пандемии коронавируса. При Трампе США понесли серьезные экономические потери. Сможет ли оздоровить финансовую систему Америки новый президент Джозеф Байден?



По оценкам экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, с учетом долгосрочных последствий экономика США потеряет более 16 триллионов долларов из-за пандемии. Свыше половины этой суммы — потери ВВП вследствие локдауна и остановки работы целых секторов экономики. Весомый ущерб нанесен из-за болезней и высокой смертности от коронавируса.

Со сменой администрации в Белом доме эти проблемы не исчезнут. Как демократ Джозеф Байден будет справляться с ними. Не вгонит ли он Америку в очередную долговую яму? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с американистом и экономистом.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что у демократов нет ясной стратегии выхода из экономического кризиса, а их социальная ориентированность может ударить по бизнесу.

— Никакой продуманной стратегии по борьбе с пандемией у демократов нет. Есть лишь набор лозунгов, общих пожеланий. Механизмов не просматривается. Скорее всего, демократы скатятся на привычную для них стезю: «облагай налогами и трать». В нынешних условиях облагание налогами при бюджетном дефиците и высоком госдолге — перераспределение доходов от богатых к беднейшим слоям. Это может обострить социально-экономические противоречия, повлияет на крупный бизнес и средний. Они могут посчитать, что администрация Байдена настроена против бизнеса, что не будет способствовать росту уверенности бизнеса, их инвестиционной активности и долгосрочным проектам, — сказал американист в беседе с «Вечерней Москвой».

При Байдене экономика США будет опираться скорее на перераспределение средств от богатых к бедным, чем к запуску производственных мощностей. Демократы будут опираться на кейнсианские методы, которые предполагают увеличение расходов в кризисные периоды. Все это увеличит дефицит бюджета и госдолг, уверен Васильев. Что касается пандемии, то ничего, кроме новых локдаунов, демократы не предложили, что приведет к росту двузначной безработицы (11,3 процента). Последняя будет вызывать социальные протесты, на погашение которых потребуются опять финансовые вливания.

— Это ахиллесова пята программы демократов. Ситуация приближает США к красной черте экономических ограничений, когда дальнейший рост государственных расходов невозможен по экономическим соображениям. Как и в 2009 году, мы должны ожидать увеличения дефицита бюджета и роста госдолга, — добавил эксперт.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев тоже ждет увеличения госрасходов при новом президенте США.

— Экономическая политика при новом президенте будет основываться на проведении мягкой монетарной политики. Назначение на должность председателя ФРС Джанет Йеллен, сторонницы умеренных взглядов на экономику, говорит о том, что будет проводиться активная фискальная политика. Это означает, что ожидаемы большие траты из бюджета для удовлетворения нужд страны, а именно — социальные, экономические и т. д., — отметил он.

Проблема госдолга, по его мнению, в США не стоит сейчас так остро, как может показаться.

— Куда важнее вернуть экономике допандемийные балансы. Проблема с дефицитом бюджета будет и дальше актуальной, но в условиях экономического спада нужно решать вопросы налогов и их повышения, а также антикризисных программ. В целом, пока команда Байдена будет продолжать придерживаться правила «и вашим, и нашим», это долго не может продолжаться. Долг растет. Возможный переход к жесткой фискальной политике и большие бюджетные траты в дальнейшем еще больше осложнят ситуацию в экономике, — говорит экономист.

А не отвлекут ли внутриэкономические проблемы ресурсы от внешней политики и не снизится ли активность США в мире? Алиев полагает, что тактическое отступление возможно, но стратегически США будут оставаться активными, и для этого у них есть широкий набор экономических инструментов.

— У США есть достаточно инструментов для продолжения своей внешней политики, в том числе и экономической. Санкции, торговые, политические и информационные войны, заявления о новой гонке вооружений, создание вакцины от коронавируса — все это будет продолжено, и экономия средств на эти направления не сильно распространяется, — сказал он.

Алиев считает, что экономическая ситуация в США будет еще хуже, если они откажутся от своих внешнеполитических амбиций. Ведь тогда с Вашингтоном считаться не будут, и это в среднесрочной перспективе может изменить выгодную Америке мировую финансовую картину, построенную на долларозависимости.

Согласно октябрьскому докладу Минфина США, дефицит бюджета в 2020 финансовом году (закончился 30 сентября) составил 3,1 триллиона долларов, что в три раза больше показателей 2019 года ($984 млн ). Что касается госдолга, то при Трампе он вырос на 7 миллиардов долларов — до $27 трлн.

Читайте также: Доллар за 80: новые санкции США против России добьют рубль