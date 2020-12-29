«Нет смысла уклоняться»: эксперт назвал лучший способ борьбы с отмыванием денег

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Контроль за нелегальными финансовыми операциями усиливается. 10 января 2021 года вступают в силу изменения в «антиотмывочном» законе № 115. Согласно им Росфинмониторинг начнет отслеживать почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и любые операции с наличностью от 600 тысяч рублей.

В нововведениях нет ничего плохого, однако легче от них может и не стать, считают экономисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Помимо почтовых переводов и оборота наличных, контроль усилят за операциями по договорам лизинга, возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи и за некоторыми видами сделок с недвижимостью — ипотекой, арендой и коммерческим наймом жилья — на сумму от трех миллионов рублей.

Как рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в России планомерно пытаются вытеснять неконтролируемые движения средств. В дальнейшем с учетом развития цифровых технологий наблюдать станет возможно за любыми суммами, считает эксперт.

— Лично я не вижу в этом ничего плохого, если этот контроль не будет использоваться для каких-то злоупотреблений. Другое дело, что есть такого рода суммы, которые просто невыгодно контролировать. Например, если у человека недоимка по налогам пять рублей, то работа федеральной налоговой службы по контролю и возврату этой суммы в бюджет обойдется дороже, чем эти 5 рублей, — сказал Колганов.

Как писало агентство «Прайм», российские власти благодаря изменениям в 115-м законе («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — прим. «ВМ») хотят сократить возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов. А для тех, кто работает легально, ничего страшного не произойдет.

Инвестиционный банкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган считает, что поправки фактически жизнь не облегчат никому.

— Весь мир много лет борется с отмыванием денег и финансированием терроризма. Терроризма в мире меньше не становится, отмывания денег — тоже. Зато становится больше чиновников, которые занимаются этими вопросами, и бюджетов на их существование. Это во-первых. Во-вторых, в случае если изменения вступят в силу, вырастет цена «серых денег» и некоторым образом усложнится жизнь тех, кто занимается этим недостойным бизнесом. Правда, есть один нюанс: эти люди живут по принципу «чем больше проблем — тем дороже наши сервисы», — сказал специалист в беседе с «ВМ».

С его точки зрения, самый лучший способ борьбы с отмыванием денег — это либерализация законов по налогообложению и снижение ставок по налогообложению. Такая мера, уверен он, была бы гораздо эффективнее.

— Тогда и налогов собирается больше, и людям нет смысла от них уклоняться, — добавил специалист.

Коган резюмировал, что обычные россияне нововведения в «антиотмывочный» закон почувствуют, когда встанет вопрос о срочной передаче крупной суммы денег, например, в другой город. Причина может быть абсолютно легальной: помочь родителям, перевести кому-то на операцию и так далее. Он не исключил, что люди в таких ситуациях станут больше пользоваться криптовалютами. Потому что это гораздо проще, чем объяснять банкам цель и законность денежного перевода.

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