«Нас всех предупреждали»: чем обернется для россиян рост цен на бензин

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России ожидается резкое увеличение цен на топливо, которое произойдет в январе вслед за ростом стоимости нефти. Согласно данным биржи СПбМТСБ, самые ходовые марки горючего АИ-95 и АИ-92 подорожали на 7,7 процента и 8,4 процента соответственно с начала декабря прошлого года. «Вечерняя Москва» выяснила, как сильно новые цены на горючее ударят по кошельку автомобилистов.

Увеличение стоимости автобензина, как предполагают эксперты, связано со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, в период с 21 по 25 декабря 2020 года объем продаж на Санкт-Петербургской бирже снизился на 15 процентов относительно прошлой недели. По мнению специалистов, подорожание горючего может продолжиться в связи с повышением стоимости нефти.

По словам экономиста и финансового аналитика Владислава Колокольцева, рост цен на топливо, который ожидается в текущем месяце, произойдет «в пределах инфляции». А это означает, что водители особо не ощутят этого процесса.

— В РФ действует демпферный механизм, который предотвращает сильные колебания стоимости горючего. Данный механизм был внедрен еще в 2019 году. Благодаря его влиянию удается сохранять низкую волатильность российских цен на топливо при колебаниях нефтяных котировок на мировом рынке, — отметил собеседник «ВМ».

Более того, рост цен на автомобильное топливо будет происходить в пределах инфляции без особых потрясений. К примеру, в минувшем году, как заметил специалист, рост цен на топливо не превысил инфляцию. В начале 2020 года рост оказался в три раза ниже. А весной, после введения карантина, «дизель» даже начал падать в цене.

Колокольцев напомнил, что, по данным Росстата, розничные цены на бензин с начала 2020 года по ноябрь выросли на 2,4 процента, при этом цены от производителей топлива за этот период выросли на 10,1 процента.

— Нас всех предупреждали, что с начала года ставки акцизов на моторные масла, дизельное топливо и бензин вырастут на четыре процента. Но в то же время в правительстве отметили, что рост цен на бензин для автомобилистов будут сдерживать на уровне не выше инфляции. И это будет происходить благодаря как раз действию механизма демпфера. По этой причине водители особо не ощутят разницы при покупке розничного топлива. Кроме того, средства, которые будут получены от сбора акцизов, потратят на дорожное строительство, — отметил он.

Собеседник «ВМ» добавил, что в Минэнерго в свою очередь тоже пообещали максимально контролировать резкие скачки стоимости нефтепродуктов в стране, причем как на оптовом рынке, так и на розничном.

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