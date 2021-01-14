Пусть деньги работают

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Как разумно распорядиться деньгами, которые не были потрачены на повседневные нужды? Надеемся, в этом помогут некоторые советы начинающим инвесторам.

Четко представлять, чего же мы хотим достигнуть,распоряжаясь «свободными» деньгами, — это первое, что нужно сделать. Как правило, в большинстве случаев, когда мы говорим о сбережениях, мы ставим перед собой очень конкретную цель — сохранить наши деньги.

«Храните деньги в сберегательной кассе», — говорил герой известного фильма Леонида Гайдая. Действительно, держать деньги «под матрасом» не самое верное решение. И дело здесь не в риске стать жертвой Жоржа Милославского. Медленно, но верно деньги обесцениваются из-за инфляции.

Приумножить или сберечь

Если владелец хочет иметь доступ к деньгам в любое время, когда ему будет нужно, лучше всего открыть вклад в банке. Такое вложение денег практически безрисковое. Дело в том, что сбережения непосредственно связаны с потреблением, поэтому они особенно защищаются Банком России и государством. Так, по закону, банковские вклады застрахованы государством на 1,4 млн руб. Что бы ни случилось с банком, вы обязательно получите возмещение в пределах данной суммы, включая в том числе накопленные проценты по вкладу. А проценты по вкладу помогут нивелировать влияние инфляции.

Инвестиции — это совсем другое, это бизнес, цель которого — приумножение денежных средств, позволяющее выйти на другой уровень благосостояния и потребления.

Сформируйте для себя комфортный уровень сбережений — так называемую финансовую подушку безопасности, а свободные деньги можно направить на инвестиции с целью получения дополнительного дохода.

Помните, что для инвестиций нужны не только знания, но и опыт. Они не застрахованы государством, и, становясь инвестором, вы должны понимать, что идете на риск. Инвестиционные продукты часто меняются в цене под воздействием новостей, изменения спроса и предложения. Инвестору нужно постоянно отслеживать эти изменения, успевать приобрести финансовые продукты, пока они дешевы, и вовремя продать, пока они на пике своей стоимости. На это необходимо тратить силы и время. Можно, конечно, отдать свои средства в управление профессионалам. Но тогда вам придется поделиться с ними доходами: доверительные управляющие берут комиссию, которая зависит и от суммы, которую вы им доверили, и от результатов инвестиций.

Вы должны быть готовы к неизбежным потерям. Нет инвестора, который бы не терял своих средств. Негативный опыт тоже очень важен. Нужно разобраться в причинах неудач, чтобы в будущем не совершать ошибок. Необходимо постоянно работать с информацией, чтобы вовремя отслеживать изменения на рынке и найти новые перспективные направления для инвестиций.

Советы начинающему инвестору

Для начала большую часть средств лучше отдать в доверительное управление. Обсудите с инвестиционным советником, какую стратегию выбрать. Он поможет вам определиться и с целями, и со сроками, и с уровнем риска, исходя из ваших жизненных потребностей. Обратите внимание, что единый реестр инвестиционных советников размещен на сайте Банка России. В него включены юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям законодательства и нормативным актам Центрального банка.

Если деньги позволяют, откройте несколько счетов для того, чтобы сравнить, как разные провайдеры предоставляют одну и ту же услугу, чтобы потом уже остановиться на том, чья работа вас больше устроит. А небольшую часть попробуйте инвестировать сами, следуя советам инвестиционного советника. При этом старайтесь разобраться, почему специалист дает те или иные советы.

Опасайтесь мошенников. В интернете можно найти массу всевозможных предложений «выгодно вложить средства». Но при этом велик риск столкнуться с мошенниками, которые маскируются под легальные компании, обещают сверхдоходы от инвестиций во всевозможные проекты, искусно жонглируют терминами «фондовый рынок», «акции», «биржа», «форекс», хотя на самом деле часто не имеют к ним никакого отношения. Вам могут предложить учебные курсы, помощь для начинающих инвесторов, интервью «уважаемых экспертов». Все это делается для того, чтобы запутать новичков и выманить у них деньги. Рисковать и обращаться к неведомым экспертам из интернета не стоит. Финансовая компания (провайдер) должна быть легальной — иметь лицензию Банка России на осуществление своей деятельности. Проверить лицензию компании можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

Остерегайтесь иностранных провайдеров. Они не находятся в российском правовом поле, на них не могут воздействовать органы государственной власти. В случае обмана ваши шансы отстоять свои права будут стремиться к нулю.

Лучше не отдавать деньги в управление друзьям и родственникам — потеряете и деньги, и друзей. Вы не сможете с них строго спросить, а если ваши отношения еще и юридически не оформлены, то все может закончиться очень плохо.

Не начинайте со сложных финансовых инструментов и крупных сумм. Лучше двигаться шаг за шагом, переходя от простого к сложному, от меньшего риска к большему. Инвестируйте только в те продукты, механизмы функционирования которых вам понятны.

Лучше не использовать на начальных этапах инструменты, с помощью которых можно проиграть больше, чем вы вложили: фьючерсы, опционы. Рынок может настолько сильно поменять траекторию движения, что вы еще будете выплачивать долги.

Никогда не инвестируйте на заемные средства: банковские кредиты или взятые в долг у друзей и родных. В случае неудачи вы не только лишитесь вложенных денег, но и останетесь с долгами. Конечно, могут быть исключения: иногда родители сознательно хотят, чтобы дети учились инвестировать, и для этого одалживают им деньги или даже дают безвозмездно.

Бойтесь нестандартных продуктов. Они часто неликвидны: вы купите и потом не сможете продать. Когда вы инвестируете в стандартные продукты и проигрываете, вы приобретаете опыт, который впоследствии можете использовать. Если вы купили нестандартный продукт и проиграли ваши деньги, то вряд ли вам этот опыт понадобится в будущем.

Всегда читайте документы, которые подписываете. Если непонятно, задавайте вопросы. То же касается вопросов, которые у вас возникают по ходу исполнения договора. Так вы сможете не только контролировать, что происходит с вашими деньгами, но и получить знания, которые пригодятся в будущем.

Если вас настоятельно торопят с заключением сделки, говорят, что сегодня последний день выгодного предложения, что заканчивается банковский день или еще нечто подобное — от сделки лучше отказаться. Имейте в виду, что добросовестным участникам рынка такое поведение не свойственно.

Если не хотите все потерять

Хотя известно множество случаев, когда люди теряли деньги, вложив их в финансовую пирамиду, многим до сих пор кажется, что именно им должно повезти: и прибыль получат, и деньги до крушения пирамиды вернуть успеют. Это опасное заблуждение: финансовая пирамида — не инвестирование, а лохотрон. За ней не стоит никакой экономической деятельности. Прибыль получают только первые ее участники, прежде всего сами организаторы, за счет вложений следующих участников. Эта цепочка не может быть бесконечной, риск потерять деньги растет с каждым днем.

Не для новичков

Форекс — это виртуальный валютный рынок, на котором зарабатывают покупкой и продажей валюты за счет роста и падения курсов. Прежде всего следует знать, что форекс есть легальный и нелегальный.

Легальный форекс — это сложный финансовый инструмент, позволяющий совершать сделки с «плечом», то есть заемными средствами, предоставленными форекс-дилером. Такое «плечо» может достигать пятидесятикратного размера ваших собственных средств! Форекс требует специальных знаний, и риск потерять на нем деньги очень велик— гораздо выше, чем в казино. Если вы воспользовались «плечом» и проиграли, долг придется возвращать.

Нелегальный форекс — это, ко всему прочему, высокий риск мошенничества. Допустим, на рынке форекс курс одной валюты к другой не изменился, но форексклуб может показать, что этот курс изменился. И вы проиграете свои деньги. Но даже если компьютерная программа показывает, что вы выиграли, получить свои деньги удается далеко не всегда. Нелегальные форексеры требуют заплатить комиссию за вывод денег, но, получив ее, зачастую исчезают, так ничего и не заплатив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Михайлов, руководитель ГБУ«Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Помимо традиционных банковских вкладов, к финансовым продуктам относятся: ценные бумаги (акции и облигации); негосударственное пенсионное обеспечение — добровольная система накопления пенсионных средств в негосударственных пенсионных фондах; накопительное страхование жизни — долгосрочная программа вложений, совмещающая в себе два инструмента: страховую защиту и накопление денег; и растущий рекордными темпами по числу новых клиентов индивидуальный инвестиционный счет.

Низкие ставки по вкладам, возможность открыть брокерский счет, снижение брокерских комиссий, налоговые льготы по инвестиционным счетам будут и дальше способствовать перетоку сбережений с депозитов на фондовый рынок, но на более рискованные финансовые инструменты пойдут далеко не все.

Банковский депозит позволяет быстро получить доступ к своим финансам, а в случае с инвестициями вывод средств в неудобный момент может привести к убыткам.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ильшат Янгиров, первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО:

— Банк России прилагает немало усилий для того, чтобы сделать рынок доступным и безопасным для частных инвесторов. Регулятор добивается, чтобы финансовые посредники предоставляли достоверную информацию о финансовых инструментах и состоянии рынка, ведет систематическую борьбу с мисселингом, когда под видом одного финансового продукта неопытным клиентам продают другой, как правило, более рисковый.

Сейчас регулятор вводит единый подход к информированию граждан о финансовых продуктах. Документ под названием «паспорт финансового продукта» уже разработан для ряда банковских, страховых, инвестиционных продуктов.

В нем доступным языком будет изложена самая важная для клиента информация о продукте или услуге, обо всех его особенностях и, главное, ключевых рисках. Кроме этого, продавцы должны указывать в паспорте продукта информацию о комиссиях и условиях расторжения договора. А размещение рекламы в таком документе запрещено. Регулятор борется с инсайдерской торговлей и манипулированием на рынке, обеспечивая целостность рынка и финансовую стабильность. Именно в таких условиях инвестиции более безопасны.

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