Дешево и быстро. Нужны ли России новые лоукостеры

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Появление новых лоукостеров в России расширит потребительскую группу пассажиров, которая раньше не могла себе позволить перелет из-за высоких цен на авиабилеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал специалист в сфере транспортной политики Андрей Борисов.

По словам эксперта, появление в отечественном авиационном сегменте лоукостеров позволит полностью изменить политику большинства авиакомпаний. Так как в период кризиса и пандемии российский авиарынок, как и пассажиры, нуждаются в низкобюджетных перевозках:

— Яркий показатель того, что именно лоукостеры могут приносить прибыль в кризис, демонстрирует одна из российских компаний, которая заработала около 1,4 миллиарда рублей чистого дохода в минувшем году. Это при условии, что многие компании в принципе временно ушли с рынка из-за невостребованности и эпидемии.

Собеседник «ВМ» также отметил, что именно лоукостеры «раскачали» ту часть граждан, которая вообще не летала:

— И вдруг эти люди осознали, что, оказывается, на курорты можно отправиться за небольшую сумму. Что дешево можно полететь к родным и близким, с которыми давно не виделся. Так, лоукост-модели дают возможность умножить объем перевозок потребительских групп, — пояснил эксперт.

Борисов отметил, что большинство существующих воздушных перевозок давно поняли, что именно эта модель ведения бизнеса выгодна. Именно по этой причине некоторые из них уже сейчас пытаются «примерить на себя» такую гибридную модель:

— Даже крупные отечественные воздушные перевозчики, которые работают в условиях регулярного расписания, пытаются внедрять систему «дешевый базовый тариф и платные допуслуги». То есть у лоукостеров уже есть конкуренты и без создания новых авиакомпаний, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Эксперт считает, что нет необходимости создавать отдельные авиакомпании с лоукост-моделями, но данную систему перевозок можно развивать на базе уже существующих авиакомпаний, что намного выгоднее.

Ранее сообщалось, что в России планируется создать новые авиакомпании-лоукостеры. Соответствующее поручение дал глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Базироваться новые компании смогут в аэропортах Челябинска, Калининграда и Жуковского.

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