Экономика восстанавливаетсяпосле пандемии

Карен Манасян (слева) и Алексей Леонов работают в кофейне около Ярославского вокзала. Во время пандемии коронавируса им пришлось пережить не самые легкие времена. Однако после снятия ограничений в столице ситуация стала налаживаться / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 18 февраля, прошла ежегодная встреча финансовых организаций с представителями Банка России. Эксперты подвели итоги 2020 года, обсудили новые законопроекты и рассказали о ближайших планах.

По мнению председателя Комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова, банковская система страны успешно преодолела негативные вызовы пандемии.

— Это произошло во многом благодаря правильной политике Центрального банка. Кредитные организации имели достаточный запас капитала, ликвидности. А ЦБ проводил мягкую регулирующую политику. Огромную роль сыграла государственная поддержка среднего и малого бизнеса, который является клиентом банков. Сейчас вся система работает стабильно, —рассказал Анатолий Аксаков.

Он добавил, что, несмотря на это, все еще существует множество рисков, которые возникли из-за пандемии. И их стоит обсуждать.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в своем докладе отметила, что экономика возвращается к прежнему функционированию. Поэтому пора постепенно сворачивать антикризисные меры.

— В прошлом году ЦБ принял регуляторные послабления, чтобы финансовые организации могли работать в кризисных условиях и поддерживать своих клиентов. Но мы всегда отмечали, что это временные меры, из которых нужно вовремя выйти, чтобы внутри компаний не начали формироваться скрытые проблемы, — отметила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, начать нужно с отказа от реструктуризации кредитов. Эта мера вводилась для того, чтобы облегчить обслуживание долга. Получателями таких займов часто выступал средний и малый бизнес, который пострадал во время пандемии. Но с 1 июля планируется отказаться от этой меры. Исключением станут регионы, в которых еще будет действовать запрет на деятельность некоторых компаний. Весной планируется обсудить этот вопрос более подробно.

Второй важный момент, который, по мнению Эльвиры Набиуллиной, требует детальной проработки, — программа льготной ипотеки.

— Это была очень хорошая антикризисная мера, но ее тоже необходимо сворачивать или корректировать. Программа может действовать только в тех регионах, где есть недостаток предложения на рынке недвижимости и цены на жилплощадь не выросли. Потому что в некоторых городах стоимость квартир увеличилась настолько, что перекрыла позитивный эффект от госпрограммы. Льготная ипотека должна стать более сегментированной и не способствовать перегреву на рынке, — считает Эльвира Набиуллина.

О новых нормативных актах в банковской сфере, которые планируется рассмотреть в ближайшее время, рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

— В повестке этого года — важный законопроект о категоризации инвесторов. Согласно ему в России будут существовать две категории вкладчиков: квалифицированные и неквалифицированные. Первые смогут совершать все виды операций на финансовом рынке. Для вторых документ вносит ряд ограничений, — рассказал Николай Журавлев.

Еще один новый документ, который будет обсуждаться в ближайшее время на государственном уровне, — законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид и серых организаций. По словам Николая Журавлева, он поспособствует значительному снижению экономических рисков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Лунтовский, президент Ассоциации банков России:

— Перед встречей мы получили более 500 вопросов от организаций. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Так мы можем проследить, что их интересует. Половина обращений была связана с регуляторикой. Еще компании интересовались цифровизацией. Режим ограничений обусловил повышенное внимание банков к перспективам изменения процессов идентификации, удаленного открытия счетов и к другим информационным технологиям.

Читайте также: Экономист объяснил принцип работы Центробанка с ключевой ставкой и инфляцией