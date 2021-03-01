Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Как рост цен на оливковое масло повлияет на российский рынок
Фото: https://pixabay.com/ru

Как рост цен на оливковое масло повлияет на российский рынок

Рафаэль Залян

Экономика

В российских магазинах грядет подорожание оливкового масла и продукции, при производстве которой оно используется. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, рост цен является последствием неурожайного года в Испании, которая считается основным поставщиком оливок в мире. Однако на изменение стоимости продукта также влияют иные факторы:

— Еще одним поводом для роста может послужить высокий спрос продукта Китаем вследствие пандемии. Кроме того, в некоторых развитых странах, где в период локдауна выплачивали довольно большие деньги, люди отоваривались в продуктовых магазинах, запасаясь в том числе и оливковым маслом, тем самым вызвав некий дефицит на рынке.

При этом риск роста стоимости оливкового масла для России обусловлен повышением цен на саму продукцию в торговых объектах, а также на товары, производимые с использованием продукта.

— Незначительный рост цен ожидается и на пищевое производство. Например, кондитерские изделия и выпечка солено-пряная. Но потребитель этого не почувствует, поскольку там этот продукт используется в крайне незначительном количестве, — добавил экономист.

Более того, ситуация на валютном рынке тоже играет далеко не последнюю роль в ценообразовании, особенно импортной продукции.

— Не нужно забывать, что оливковое масло — это не отечественный продукт и его даже сложно назвать общенародным, так как не все его могли себе позволить и раньше. Кроме того, за год доллар и евро по отношению к рублю выросли, а изменение стоимости валютного курса напрямую отражается на цене импортных товаров, — продолжил Холод.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что любое «движение цен» может, конечно, быть каким угодно, но оно всегда должно быть акцентировано спросом:

— Если сегодня масло стоит 500 рублей, а завтра оно взлетит до 700, покупатель просто откажется от него и найдет альтернативу. Поэтому повышение цен, учитывая тот факт, что это не самый жизненно важный продукт для россиян, будет постепенным и с небольшим уменьшением потребления и производства.

В заключение эксперт добавил, что пока цены на данный товар держатся в пределах прежних показателей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что поставщики оливкового масла предупредили российские сети о повышении цен на продукцию. Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом на данный продукт уже вызвали подорожание в ряде европейских стран на 20–40 процентов. Предполагается, что в России увеличится цена на 10–15 процентов.

Читайте также: Более 150 сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье за 2021 год

ценыЕдамасло
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Все мнения
О проекте