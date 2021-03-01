Как рост цен на оливковое масло повлияет на российский рынок

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В российских магазинах грядет подорожание оливкового масла и продукции, при производстве которой оно используется. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, рост цен является последствием неурожайного года в Испании, которая считается основным поставщиком оливок в мире. Однако на изменение стоимости продукта также влияют иные факторы:

— Еще одним поводом для роста может послужить высокий спрос продукта Китаем вследствие пандемии. Кроме того, в некоторых развитых странах, где в период локдауна выплачивали довольно большие деньги, люди отоваривались в продуктовых магазинах, запасаясь в том числе и оливковым маслом, тем самым вызвав некий дефицит на рынке.

При этом риск роста стоимости оливкового масла для России обусловлен повышением цен на саму продукцию в торговых объектах, а также на товары, производимые с использованием продукта.

— Незначительный рост цен ожидается и на пищевое производство. Например, кондитерские изделия и выпечка солено-пряная. Но потребитель этого не почувствует, поскольку там этот продукт используется в крайне незначительном количестве, — добавил экономист.

Более того, ситуация на валютном рынке тоже играет далеко не последнюю роль в ценообразовании, особенно импортной продукции.

— Не нужно забывать, что оливковое масло — это не отечественный продукт и его даже сложно назвать общенародным, так как не все его могли себе позволить и раньше. Кроме того, за год доллар и евро по отношению к рублю выросли, а изменение стоимости валютного курса напрямую отражается на цене импортных товаров, — продолжил Холод.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что любое «движение цен» может, конечно, быть каким угодно, но оно всегда должно быть акцентировано спросом:

— Если сегодня масло стоит 500 рублей, а завтра оно взлетит до 700, покупатель просто откажется от него и найдет альтернативу. Поэтому повышение цен, учитывая тот факт, что это не самый жизненно важный продукт для россиян, будет постепенным и с небольшим уменьшением потребления и производства.

В заключение эксперт добавил, что пока цены на данный товар держатся в пределах прежних показателей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что поставщики оливкового масла предупредили российские сети о повышении цен на продукцию. Недостаток сырья в сочетании с высоким спросом на данный продукт уже вызвали подорожание в ряде европейских стран на 20–40 процентов. Предполагается, что в России увеличится цена на 10–15 процентов.

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