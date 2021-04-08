Экономист рассказал, может ли ситуация в Донбассе резко обрушить рубль

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Рост напряженности в Донбассе может стать одним из факторов, которые негативно отразятся на курсе рубля. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерей Москвы» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

По его словам, несмотря на то что данный фактор является косвенным, риск того, что он может ухудшить позиции российской валюты, сохраняется:

— На фоне возможных санкций Запада в отношении госдолга России и спекуляций на тему отключения страны от системы Swift фактор напряженности в Донбассе пока не оказывает серьезного влияния на курс рубля, чего не скажешь о первых двух. К тому же нефтяная поддержка позволяет нивелировать падение рубля. То есть резкого обрушения ожидать не приходится.

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что военные конфликты в соседних странах, как правило, влияют на ситуацию с российской валютой:

— Например, в 2008-м события в Южной Осетии и Абхазии также имели воздействие на курс, и рубль терял позиции. Это же повторилось в 2014-м после введения санкций из-за Крыма, когда впоследствии произошел сильный откат рубля.

В 2020 году военные действия на Южном Кавказе также, по словам экономиста, «давили на рубль»:

— Как мы видим, рубль чувствителен к подобным рискам. И это нормально. Но вместе с тем степень чувствительности определяется совокупностью других более значимых факторов.

Среди них, как отметил Алиев, внутриэкономическая ситуация, рост инфляционных ожиданий и закупка иностранной валюты.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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