Виновато население: названы негативные последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Фото: Вечерняя Москва

Центральный банк России повысил ключевую ставку с 5,5 до 6,5 процента. В среде экономистов и финансовых аналитиков это событие было вполне ожидаемым, но положительных моментов они в нем видят не очень много. Это может негативно сказаться и на бизнесе, и на экономике в целом. О том, к чему приведет решение главного финансового регулятора, — в материале «Вечерней Москвы».

Подорожают кредиты

Как объяснил ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов, совершенно очевидным последствием повышения ключевой ставки станет удорожание кредитов, одновременно могут подняться и ставки по банковским депозитам.

— Для тех, кто хранит деньги в банках, — этот шаг, безусловно, позитивный. Те, кто взял кредит раньше, могут не почувствовать ничего. А для тех, кто собирается воспользоваться заемными средствами, нагрузка может вырасти, — рассказал эксперт.

Также, по словам экономиста, повысится средняя стоимость ипотеки, спрос на которую сохранялся за счет льготных условий с господдержкой, введенных в прошлом году. Сейчас размах ипотечного кредитования в целом начал снижаться. Кроме того, наметилась тенденция более строгого подхода со стороны банков к выдаче новых ссуд.

Андрей Колганов констатировал, что при этом, конечно же, останутся варианты взять ипотеку по привлекательным условиям от застройщиков в сотрудничестве с банками и в рамках госпрограмм.

Профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что после повышения ключевой ставки стоимость ипотеки вырастет примерно на один процент.

Инфляцию не сдержит

А что будет с ценами на все остальное? Ведь ограничение денежной массы, а именно этим является повышение ключевой ставки, по логике должно сдержать инфляцию и расценки на товары, используемые потребителями. И вот в этом экономисты как раз не уверены.

По словам Колганова, текущая инфляция и рост цен связаны не с тем, что у людей в кармане появились лишние деньги. Этого как раз, вероятно, не произошло, несмотря на ожидаемый рост доходов по сравнению с прошлым годом, по крайней мере по итогам второго квартала, отметил экономист.

Текущая инфляция является импортируемой и связана с ростом цен на продовольствие и сырьевые товары на мировых рынках, говорят собеседники «ВМ». Все это делает более выгодным экспорт и сырья, и продовольствия.

— И если производитель получает от экспорта хорошие доходы, он пытается переориентировать свои потоки не на внутренний рынок, а на внешний. На внутреннем рынке, соответственно, появляется недостаток предложения, что ведет к росту цен. Они также растут, если производитель, по каким-то причинам желающий продавать товары на внутреннем рынке, будет сам повышать цены, чтобы получать доходы, аналогичные экспортным, — пояснил Колганов.

Да, возможно, цены тех же металлов, если смотреть межотраслевой баланс, не сильно отражаются на стоимости продовольствия. Но сам факт их повышения, отмечает экономист, формирует общий фон роста цен. И чисто за счет ограничения денежной массы и кошелька граждан его сдержать, с точки зрения собеседника «ВМ», не получится.

В то же время Центробанк опасается, что если ставку не повышать и бороться с падением доходов граждан увеличением их номинальной величины, то это тоже приведет к раскрутке инфляционной спирали, а там и до гиперинфляции будет недалеко, предположил Колганов. По сути, повысив ставку, регулятор принял шаблонное решение и со своей стороны задачу по сдерживанию инфляции выполнил.

По мнению специалиста, бороться с факторами роста цен, зависящими от внешнего рынка, нужно было другими методами — связанными не с административным воздействием и не с ограничением кошелька потребителя.

— Надо было стимулировать производство товаров внутри страны, совершать госзакупки продовольствия по привлекательным ценам и так далее. Одну из мер правительство уже предприняло: экспортные пошлины. Но нужна долгосрочная политика, которая поддерживала бы необходимый баланс спроса и предложения, — заключил ведущий научный сотрудник МГУ.

Коган уверен, что с ростом цен нужно бороться в первую очередь укреплением рубля. Поскольку инфляция в России импортируемая, это «микшировало» бы потери. А так, считает эксперт, решение ЦБ просто ударит по экономике и бизнесу, поскольку природа инфляции носит немонетарный характер.

Ставку могут снова снизить

Как объяснила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в своем заявлении, опубликованном на сайте учреждения по итогам заседания совета директоров регулятора, инфляция действительно стала одним из факторов повышения ключевой ставки. На 19 июля она составляла 6,5 процента, что близко к пиковым значениям последних лет. Тогда как годовая цель — четыре процента.

Глава ЦБ констатировала, что во втором квартале повысились цены на стройматериалы, автомобили, овощи, мебель, туристические продукты из-за большинства закрытых зарубежных направлений. А поскольку люди ожидали быстрого роста цен, они стали использовать для покупок как собственные средства, так и заемные. Все это стало возможным из-за мягкой денежно-кредитной политики ЦБ. Сейчас же необходимо вернуть людям склонность к сбережению и накоплению. Кроме того, нельзя мириться с высокими инфляционными ожиданиями, иначе потом придется повышать ключевую ставку сильнее.

ЦБ начал повышать ключевую ставку в марте 2021 года. За несколько месяцев она поднялась с рекордно низких 4,25 процента до 6,5 процента. В дальнейшем в регуляторе не исключают ее возвращения в диапазон 5–6 процентов. Но для этого должны снизиться инфляционные ожидания. Пока же на следующий год ключевая ставка прогнозируется на уровне 6–7 процентов. В целом по уровню оперативных индикаторов российская экономика вернулась к докризисным показателям, подытожила Набиуллина.