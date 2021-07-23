«Эту брешь не пробить»: когда рубль станет мировой валютой

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Доллар все меньше фигурирует в глобальных торговых расчетах. Свое влияние постепенно укрепляют евро и китайский юань. Финансовые аналитики считают, что именно они смогут в ближайшие несколько десятилетий занять лидирующие позиции на мировых рынках. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие шансы есть у российского рубля войти в топ мирового валютного рейтинга и что для этого нужно сделать.

Развивающаяся экономика

Как пояснил независимый финансовый аналитик Александр Егоров, для начала рублю нужно стать региональной валютой. Однако пока ни Казахстан, ни Белоруссия, ни другие наши партнеры по Евразийскому сообществу не признали рубль платежным средством на своих территориях. Да и российская экономика находится в списке развивающихся, а не развитых.

— И именно вот эта «недоразвитость» с точки зрения доверия к российскому государственному долгу и к состоянию нашей экономики, несмотря на то, что рубль может быть хорошо обеспечен нефтью и другими ресурсами, отодвигает его от того, чтобы он был мировой валютой, тем более мировой резервной валютой. Так что в глобальном плане рублю предстоит долгий путь, — считает эксперт.

Для этого должен быть реальный рост экономики. Китай, говорит Егоров, в который еще 20–30 лет назад мало кто верил и серьезно не рассматривал, прошел путь с юанем довольно энергично — от производства термосов и салатов до электромобилей, полетов в космос и скоростных поездов. И сейчас КНР — глобальный инвестор, генерирующий существенную долю мирового богатства. Его валюту уже начали использовать в качестве платежного средства некоторые страны Азии, пояснил аналитик.

— По сравнению с Китаем Россия отстает очень сильно. Мы — развивающаяся страна. Если даже смотреть рейтинги, то у нас они хоть и стабильные, но на уровне предмусорных. Для многих стран это показательно. Чтобы рубль стал популярен, должно быть стремление вложиться в российские активы. Тогда будет и его свободная конвертация, и рубли будут готовы держать в качестве резервов, — добавил специалист.

Нужен качественный выход на мировые рынки

Профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков придерживается похожего мнения. С его точки зрения, нужно повышать долю России в мировом торговом обороте. Сейчас она составляет чуть более 1,7 процента.

— Когда наши 1,7 процента мирового торгового оборота превратятся хотя бы в восемь процентов, когда доля в мировой торговле вырастет до каких-то значимых величин, вот тогда рубль станет конвертируемым. А пока мировой торговле незачем связываться с рублем. Объективных причин для этого нет, — сказал эксперт.

Возможно, для этого нужен не столько сам рост экономики, сколько рост ее участия именно в мировой торговле, считает профессор РАНХиГС. Можно даже продолжать в таких же объемах поставлять свою продукцию на глобальные рынки, но при этом повышать ее качество. Тогда она станет более востребованной.

США нас ненавидят и не дадут развиваться

Юденков также отметил, что не стоит забывать про санкции. Соединенные Штаты Америки, например, не заинтересованы, чтобы наша страна развивалась, и делают все, чтобы помешать участию России в мировой торговле.

— И эту брешь никак не пробить. Они нас ненавидят, причем, как говорят политики, ни одного дружественного человека по отношению к нам ни в Сенате США, ни в Конгрессе США нет. Это неприятие России воспитывалось поколениями. Пройдут поколения, прежде чем что-то поменяется. Однако без качественного выхода на мировой рынок у нас в любом случае ничего не получится, — отметил профессор.

Егоров иронично уточнил, что шансы у рубля стать мировой валютой есть, но лет через 200. Наша валюта развивается эволюционно, и этот процесс может длиться долго. Помимо непосредственно экономики, немало зависит здесь от политической системы.

— В ней должно быть все сбалансировано. Свои интересы группы влияния должны иметь возможность отстаивать в судах и СМИ. Политической системе должны доверять, и у нас в этом плане какое-то движение есть, но оно своеобразное, — заключил эксперт.

К мировым резервным валютам на сегодняшний день относятся доллар США, евро, японская иена, британский фунт и швейцарский франк. Эти валюты обладают наибольшей ликвидностью, и за счет них центробанки могут формировать золотовалютные резервы.

Свободно конвертируемые валюты — это пять мировых резервных валют и 13 остальных. Их можно без ограничений использовать для валютных операций. В этот список входят: южнокорейская вона, австралийский доллар, гонконгский доллар, канадский доллар, новозеландский доллар, сингапурский доллар, датская крона, норвежская крона, шведская крона, мексиканский песо, венгерский форинт, южноафриканский рэнд и новый израильский шекель.