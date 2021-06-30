Что будет с наличкой после введения цифрового рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наличные деньги могут исчезнуть из оборота с развитием цифрового рубля. Однако этот процесс займет долгое время, а общество будет против него. Вопрос конкуренции виртуального рубля с криптовалютой не стоит. Биткоин никогда не составит конкуренцию национальным валютам. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Банк России (ЦБ) сформировал пилотную группу для тестирования цифрового рубля, в нее вошли 12 банков. Прототип платформы ЦБ планирует завершить в декабре, а в январе 2022-го приступить к тестированию, которое будет проходить в течение всего года. По результатам эксперимента будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, добавили в ведомстве.

По словам эксперта, ЦБ озвучил разработку цифрового рубля более года назад. Пока предполагается хождение в обществе привычных наличных денег, а также безналичных.

— Процесс развивается. Надеюсь, что наличные останутся. Однако то, что когда-то казалось фантастическим, становится реальностью. Исключить, что наличные деньги исчезнут полностью, нельзя. Это, вполне возможно, произойдет по причинам технического характера и социально-организационного, — добавил Григорьев.

Также он отметил, что процесс исчезновения наличных, если и будет, то растянется на долгое время. Общество будет высказывать сильное сопротивление. По словам Григорьева, правильно, когда у человека есть выбор, в том числе способа оплаты.

Кроме того, цифровая криптовалюта биткоин не составит конкуренцию традиционному рублю и виртуальному. Все дело в том, что она не имеет под собой никакой ценной основы.

— Кроме желания его покупать и продавать дороже: купил за 35 тысяч, а продал за 40. Что касается валют традиционных, то при отсутствии такого формального обеспечения, как золотой стандарт, национальные валюты основаны на экономическом богатстве государства, валютой которого они являются, — подчеркнул эксперт.

Все страны мира представляют собой определенную экономическую величину. И валюта каждого государства опирается на этот экономический фундамент. Поэтому биткоин никогда не вытеснит привычные деньги.

— Единственное, если кризис начнет разрастаться и придет экономический хаос, то в нем будут ходить и такие деньги. Может, будет пользоваться какой-то ценностью. Но в нормальной ситуации он не может быть конкурентом ни одной национальной валюте, — отметил Григорьев.