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«Люди озверели»: повторится ли в России кризис 90-х

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Люди озверели»: повторится ли в России кризис 90-х
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах, с которой столкнулась Россия, не должна повториться. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Стране, по его словам, необходимо поступательное развитие. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, ожидать ли россиянам экономически тяжелых времен и дефолта.

Шойгу в 1990-х годах занимался партийной работой. Тогда, как вспомнил министр, экономика в России пребывала в состоянии стагнации, а доверие к власти заметно пропадало. С тех пор в РФ, как подчеркнул глава Минобороны, все очень сильно поменялось. В настоящее время власти необходимо не только реализовать задуманные планы, но и сохранить то, что было сделано ранее, уверен Шойгу. Поэтому ответственность за каждое политическое и экономическое решение возросла.

Тяжко или сладко?

Как рассказал в беседе с «ВМ» профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов, экономика — это только индикатор гораздо более серьезных глубинных процессов. По его словам, проблема есть не в экономике, а в обществе. В социальной сфере происходит разложение, которое может привести к тяжелым последствиям в стране: «если умирают клетки, то умирает весь организм».

— Что толку говорить об экономике, если на клеточном уровне происходит разложение, разложение людей. Поэтому, о чем бы мы ни говорили, об экономике, о науке, об образовании, о культуре, у нас будет полное разложение до тех пор, пока мы не задумаемся о том, что спасать надо человека. Именно в нравственном смысле, потому что люди сегодня, в общем-то, озверели, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, три десятка лет гражданам внушается идеология капитализма: «тащи и воруй». Катасонов добавил, что в таких условиях граждане начинают себя вести, как дрессированные хомяки.

— Начинать надо именно с людей, с каждого отдельно взятого человека. Начинать надо с детского сада, потом в школе, потом в вузе, вот там идет то самое разложение, — подчеркнул Катасонов.

При всем этом он исключил возникновение в России суверенного дефолта: отказа государства исполнять обязательства по своим долгам. Ведь Россия не имеет большого государственного долга.

— Правда, у нас очень высокий долг со стороны государственных корпораций. Это государственный долг в широком понимании. Там я не исключаю, что могут быть дефолты, но постараются сделать так, чтобы это не был суверенный, а дефолт отдельных госкорпораций. А классического дефолта 98-го года в ближайшее время не ожидаем, — подчеркнул эксперт.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «ВМ» выразил уверенность, что переживать за экономическое будущее государства не приходится. По его словам, для этого нет никаких предпосылок и оснований. На сегодняшний день государство находится совершенно в другом положении.

Кроме того, не приходится и переживать о дефолте. У России небольшой государственный внешний долг, 15 процентов ВВП, что можно назвать очень хорошим показателем.

—Тогда и резервов практически не было, а сейчас они очень велики. В целом и власть сегодня твердая, в отличие от тогдашней. Никаких причин, ни экономических, ни политических нет, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Сложности, которые могут сопровождаться политическими или социальными проблемами, возможны в государстве, допустил Григорьев. Он добавил, что любую страну можно довести до критической ситуации, но России она не грозит в ближайшие годы точно.

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