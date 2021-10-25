Курс на развитие и поддержку: власти нашли баланс между социальной сферой и реализацией ключевых проектов

Фото: duma.mos.ru/ru/ Официальный сайт Мосгордумы

Правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2022 и последующие три года. Власти ждут роста доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности. Это налог на прибыль организаций, НДФЛ и специальные налоговые режимы для малого бизнеса. За счет хорошего темпа отчислений город продолжит жить, развиваться и реализовывать важнейшие программы на благо москвичей. Но сначала документ рассмотрят парламентарии.

Сегодня члены двух комиссий столичного парламента обсудят проект бюджета на 2022–2024 годы. Депутаты Мосгордумы готовятся к рассмотрению главного финансового документа, каждой статье доходов и расходов которого уделено большое внимание. Развитие столицы продолжится по всем показателям: от сооружения новых станций метро до развития отдельных центров притяжения в каждом районе.

Безоговорочный приоритет

Безусловно, в центре внимания — социальная поддержка москвичей. На нее приходится более половины расходов.

— В условиях роста экономической активности и восстановления доходной базы бюджета приоритетными задачами бюджетной политики являются повышение уровня и качества жизни москвичей и реализация планов развития города, — отметили в московской мэрии. — В бюджете предусмотрен достаточный объем средств для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, социальных выплат и реализации проектов модернизации городской инфраструктуры.

Все действующие социальные обязательства перед москвичами будут выполнены. Также ожидается увеличение поддержки жителей города — расходы на социальную сферу, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более 53 процентов от городского бюджета. Ежегодно это более 1,9 триллиона рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда обязательного медицинского страхования финансирование социальных расходов в следующем году составит порядка 2,3 триллиона рублей.

При этом расходы на социалку подрастут более чем на восемь процентов за год. Такой показатель говорит о том, что уровень поддержки опередит темпы инфляции. И за каждой строчкой в бюджете стоит большая работа всех органов власти.

— Когда будем рассматривать бюджет, проследим, чтобы в нем нашли отражение наказы москвичей, и возьмем на контроль их исполнение, — подчеркнул депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

Он добавил, что итогом работы депутатов столичного парламента уже стали 795 наиболее актуальных предложений на основе наказов избирателей.

Позаботимся о здоровье

Как показывает практика, одним из самых острых вопросов, который чаще всего обсуждают москвичи, становится система здравоохранения. Соответствующая программа в следующем году обещает стать крупнейшей в сфере соцподдержки горожан. Так, на 10,5 процента увеличатся расходы на обеспечение граждан бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием. В следующем году на эти цели запланировано выделить 50,5 миллиарда рублей. Также расширится программа обеспечения медпрепаратами больных с онкологией: это порядка 90 процентов онкозаболеваний, при которых показана лекарственная терапия. Бесплатно предоставят лекарства и гражданам, страдающим ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева, а также глаукомой и катарактой.

Также продолжится реализация программы по обеспечению лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующем году сохранится охват населения профилактическими прививками от пневмококковой и менингококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека, ротавирусной и других инфекций. Продолжится и массовая бесплатная вакцинация населения от коронавируса.

Особое внимание уделят переустройству устаревших поликлиник, оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, оснащению медучреждений современными оборудованием и внедрению цифровых сервисов.

— В проекте бюджета заложены серьезные средства на социалку. Так, 564,5 миллиарда рублей предусмотрено на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарственных препаратов и многое другое, — отметила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Минимальную пенсию повысят

Ежегодно горожан волнует вопрос — останутся ли действительными их льготы. Столичные власти говорят уверенное «да». Так, решено провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8 процента. Подрастет и минимальный размер пенсии — с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. В мэрии уточняют: городскую доплату получают 2,1 миллиона московских пенсионеров.

Более 147 миллиардов рублей запланировано выделить на обеспечение проезда льготных категорий москвичей на всех видах городского транспорта, пригородном железнодорожном, а также транспорте Московской области.

— Мы вносим поправку в столичный закон о социальной поддержке москвичей. Предлагается с 1 января 2022 года предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте обоим родителям из многодетных семей, — рассказала об инициативе столичного парламента депутат Московской городской думы Людмила Гусева. — Для этого также потребуется внести изменения в постановление правительства Москвы и урегулировать еще ряд вопросов. Но я уверена, что с нового года оба родителя смогут на городском пассажирском транспорте ездить бесплатно.

По ее словам, льгота коснется значительного числа москвичей — свыше 110 тысяч человек. Потребуется более двух миллиардов рублей.

— Мы считаем, что это наше социальное обязательство, которое необходимо выполнить, — уточнила депутат.

Еще одна инициатива городских парламентариев — увеличение возраста детей-льготников, пользующихся общественным транспортом.

— Сегодня дети из многодетных семей до 16 лет могут пользоваться им бесплатно. Мы предлагаем расширить эти возрастные границы до 18 лет — независимо от формы обучения, — рассказала Людмила Гусева.Есть мнение

Помогут ветеранам

Московские власти обещают: в следующем году проект «Наше сокровище» продолжится. Он предусматривает обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей или выплату денежной компенсации. На эти цели запланировано выделить 2,6 миллиарда рублей. Тем же, кто попал в трудную жизненную ситуацию, протянут руку помощи. Финансы на это заложат в бюджете следующего года — 6,5 миллиарда рублей.

Особый почет и уважение — фронтовикам. Полтора миллиарда рублей направляются на оказание ветеранам Великой Отечественной войны широкого спектра соцуслуг, таких как помощь соцработников-сиделок, патронажной службы, осуществление круглосуточного вызова Службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе «Санаторий на дому». Поощрят и работающих бюджетников. Им решено повысить зарплаты и выделить средства за дополнительную нагрузку. Например, медики получат прибавку за статус «Московский врач» и «Московская медицинская сестра».

— В 2022 и последующих годах для учителей сохраняется специальная надбавка к заработной плате за работу в «Московской электронной школе» в размере десяти тысяч рублей ежемесячно и вознаграждение за классное руководство — 12,5 тысячи рублей в месяц, — уточнили в мэрии. — Продолжится и предоставление грантов за разработку электронных образовательных материалов проекта «Московская электронная школа», востребованных педагогическими работниками и школьниками.

Фото: АГН Москва

Замкнем кольцо

Отдельно власти выделяют Адресную инвестпрограмму, в которой закладываются средства на строительство инфраструктурных и соцобъектов. Всего за год — 150 миллиардов рублей. Программа, как и сам бюджет, расписывается на три года. До конца 2024-го в Москве появится свыше 200 современных объектов различного назначения — от комфортных детсадов до технически сложных станций метро.

— За три года предполагается построить 58,5 километра линий и 25 станций подземки, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии метро.

— Помимо этого, продолжится реализация других проектов столичного метростроения: строительство новой, Троицкой ветки, продление существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической — до станции «Потапово», Люблинско-Дмитровской линии — до поселка Северный. Кроме того, мы начнем строительство новых, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново, — добавил заммэра.

В городе решено сохранить и темпы строительства магистралей. Так называемые тяжелые стройки решено закончить в ближайшие три года.

— Москва набрала стабильно высокие темпы по строительству дорог и дорожной инфраструктуры, с 2022 до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 50 пешеходных переходов, — сказал Андрей Бочкарев.

За это время в Москве завершится реализация ключевого проекта: формирования системы хордовых магистралей. Большой объем строительства запланирован также на территории Новой Москвы, где за три года планируется построить более 70 километров дорог и семь искусственных сооружений.

Среди других объектов Адресной инвестпрограммы — реконструкция городских поликлиник, благоустройство отдельных территорий. Каждый из них оценят депутаты Мосгордумы. Парламентарии обещают пополнить список.

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр города Москвы:

— Формируем бюджет Москвы на три года. Больше половины пойдет на социальную сферу. Планируем повышать зарплаты бюджетникам, расходы на медицину и образование, индексировать пособия. Расширим бесплатные программы лекарственного обеспечения москвичей.

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве в полтора раза больше федеральной выплаты. В плане развития города основные деньги пойдут на строительство соцобъектов, дорог, метро, реновацию, благоустройство. Также проект бюджета на 2022 год предусматривает увеличение расходов на здравоохранение на семь процентов.

РЕПЛИКА

Ренессанс общественного транспорта

Степан Орлов, депутат Московской городской Думы:

— Москва переживает, если выражаться образно, «ренессанс общественного транспорта». Прокладываются новые линии метро, развиваются скоростные системы Московских центральных диаметров, на дорогах растет число экологически чистых и бесшумных электробусов, возрождается трамвайная сеть. Последняя постепенно покрывает даже отдаленные от центра районы — к примеру, столичные власти недавно презентовали проект трамвайной линии от Чертановской улицы до станции «Покровское» МЦД-2.

Десятки тысяч жителей районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное получат удобное транспортное сообщение на весьма востребованном направлении, не зависящее от автомобильных пробок. На трехкилометровом маршруте запланировано 15 остановочных пунктов. Рядом со многими из них — остановки иных видов наземного городского транспорта, комфортные регулируемые пешеходные переходы. Попутно предполагается реконструировать улицы Чертановскую, Красного Маяка, Подольских Курсантов и Дорожную. По прогнозам, загруженность дорог в названных районах снизится на ощутимые 10–15 процентов.

Улучшится и экологическая обстановка. Москва выстраивает принципиально новый транспортный каркас, одна из основ которого — система хордовых магистралей. Все они будут готовы уже в 2023 году. Речь идет о четырех больших автодорогах: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хордах и Южной рокаде.

Сегодня это фактически опорный, главный проект развития улично-дорожной сети в границах МКАД. Хорды ощутимо улучшат транспортную доступность 73 столичных районов, свяжут воедино основные вылетные магистрали. Все эти проекты нашли свое отражение в планируемом бюджете города.