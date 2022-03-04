Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Безальтернативный вариант: почему России нужна столица в Сибири

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Безальтернативный вариант: почему России нужна столица в Сибири
Фото: pixabay.com

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь или, по крайней мере, наделить какой-то город в восточных регионах страны столичными функциями. Подобное предложение не раз выдвигалось представителями российской элиты. «Вечерняя Москва» обсудила перспективы такой идеи с экономистами.

Какие ведомства стоит перенести на восток

По мнению Дерипаски, интересы нашей страны в будущем лежат в Азии, поскольку рядом там находится экономика с 18 триллионами долларов ВВП — Китай. И если прибавить к ней финансовые показатели других стран — это будет гораздо больше Европы, да еще и с другим динамизмом. Предприниматель предлагает создать новые банки, новые финансовые институты и развивать инфраструктуру. Аналогичную точку зрения ранее публично высказывал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он считал необходимым построить в восточных регионах страны новые города с населением до миллиона человек.

Как считает доктор экономических наук Никита Кричевский, эта идея действительно сейчас актуальная, поскольку Россия добывает все свои ресурсы в Сибири — и нефть, и газ. Поэтому некоторым ведомствам было бы лучше туда и переехать. По его словам, это могли бы сделать и Минпромторг, и Минэнерго, и Министерство экологии и природных ресурсов.

— Перенести столичные функции в какой-то из городов Сибири жизненно необходимо. Как в Москве можно руководить, если все ресурсы мы качаем из Сибири. Некоторые министры думают, что из Москвы видна Саяно-Шушенская ГЭС. А на самом деле это не так. Те же экологи из Москвы постоянно мотаются на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Потому что то в Норильске, то в Красноярске, то на Урале у нас много чего происходит. Так и рулите оттуда! — считает эксперт.

Также за Урал могли бы переехать министерство транспорта и федеральное агентство по железнодорожному транспорту, говорит Кричевский. Как известно, на Дальнем Востоке пока не все хорошо с инфраструктурой, перевозками, и ведомства могли бы на месте решать вопросы связанности территорий.

Страноведение как бизнес

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников называет Азию центром мирового хозяйства.

— Здесь все завязывается — и новые тренды, и новые рынки, и новый виток конкуренции. Потому что страны, которые здесь представлены, составляют 60 процентов мирового ВВП. И темпы роста в Азии выше, чем в остальном мире, даже несмотря на то, что сейчас темпы роста глобального хозяйства теряются, — отметил специалист.

Однако, прежде чем туда активно заходить, необходимо все тщательно продумать, советует он. Потому что это страны с другим менталитетом, культурой и другим подходом к ведению хозяйства, нежели Запад.

— Здесь нужно заняться страноведением. Только страноведение должно быть не академической дисциплиной, а тем, что помогает реально вести бизнес. Выстраивать надо долгосрочные отношения, выходящие за рамки простых сделок, правильно организовать работу торговых представительств. Плюс надо понимать, что в Азии мы не можем просто прийти туда, а потом сюда. Мы должны быть на равных, технологически продвинуты. А это значит, что и наши требования к экспорту должны быть не на уровне нефти и газа, хотя это тоже хорошо. Нужен высокотехнологичный экспорт — тогда мы сможем там закрепиться, — добавил спикер.

Нигде нет такой локализации власти, как у нас

Оба эксперта признают, что выход на Восток неизбежен, более того, в нынешних условиях он безальтернативен. И если в текущем году правительство подпишет указ, наделяющий какой-то сибирский город столичными функциями, положительный эффект мы почувствуем от этого уже в следующем году.

— Это могло бы дать огромный импульс развития территорий. Туда бюджет пойдет, молодежь поедет. Это кажется, что тяжело все. Но Газпром, например, легко переехал в Санкт-Петербург. Локализация власти в такой большой стране не нужна. В условиях цифровизации ведомствам взаимодействовать можно в режиме онлайн. Ни в одной стране мира нет такой локализации, как в России. Взять Швейцарию, Францию — там все разбросано. В Канаде есть Монреаль, а есть Оттава. Есть в Австралии Мельбурн и Сидней, а есть Канберра. В Казахстане есть Алма-Ата, а есть столица Нур-Султан, — констатировал Никита Кричевский.

Пример Казахстана эксперт назвал вполне успешным. Астана (Нур-Султан), став столицей, превратилась в динамичный, развивающийся город как раз потому, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев повез туда молодежь. А старая элита, наоборот, осталась в Алматы и в итоге проиграла.

Сначала сделаем для себя

Никита Масленников хоть и называет выход на Восток неизбежным, все же считает, что здесь нужно обойтись без скоропалительных решений. И в первую очередь надо создать благоприятные условия для своих граждан.

— В Сибири и на Дальнем Востоке нам нужна новая урбанистическая революция. Плюс развивать транспортное сообщение. Когда территории связаны — это уже хорошо. А вот по бизнесу — надо смотреть рынок. Пока видно, что мы можем создавать немало комплексов на основе минерального сырья, нефтехимии, газовой химии, углехимии, химические комплексы — вплоть до производства композитных материалов, развивать фармацевтику. Все это там может получить новую жизнь, — убежден экономист.

А после того, как административный маневр будет сделан для себя любимых, можно расширить свои возможности за счет потребностей партнеров, заключил эксперт.

Читайте также:
Экономика Нефть Столица
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте