Безальтернативный вариант: почему России нужна столица в Сибири

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь или, по крайней мере, наделить какой-то город в восточных регионах страны столичными функциями. Подобное предложение не раз выдвигалось представителями российской элиты. «Вечерняя Москва» обсудила перспективы такой идеи с экономистами.

Какие ведомства стоит перенести на восток

По мнению Дерипаски, интересы нашей страны в будущем лежат в Азии, поскольку рядом там находится экономика с 18 триллионами долларов ВВП — Китай. И если прибавить к ней финансовые показатели других стран — это будет гораздо больше Европы, да еще и с другим динамизмом. Предприниматель предлагает создать новые банки, новые финансовые институты и развивать инфраструктуру. Аналогичную точку зрения ранее публично высказывал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он считал необходимым построить в восточных регионах страны новые города с населением до миллиона человек.

Как считает доктор экономических наук Никита Кричевский, эта идея действительно сейчас актуальная, поскольку Россия добывает все свои ресурсы в Сибири — и нефть, и газ. Поэтому некоторым ведомствам было бы лучше туда и переехать. По его словам, это могли бы сделать и Минпромторг, и Минэнерго, и Министерство экологии и природных ресурсов.

— Перенести столичные функции в какой-то из городов Сибири жизненно необходимо. Как в Москве можно руководить, если все ресурсы мы качаем из Сибири. Некоторые министры думают, что из Москвы видна Саяно-Шушенская ГЭС. А на самом деле это не так. Те же экологи из Москвы постоянно мотаются на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Потому что то в Норильске, то в Красноярске, то на Урале у нас много чего происходит. Так и рулите оттуда! — считает эксперт.

Также за Урал могли бы переехать министерство транспорта и федеральное агентство по железнодорожному транспорту, говорит Кричевский. Как известно, на Дальнем Востоке пока не все хорошо с инфраструктурой, перевозками, и ведомства могли бы на месте решать вопросы связанности территорий.

Страноведение как бизнес

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников называет Азию центром мирового хозяйства.

— Здесь все завязывается — и новые тренды, и новые рынки, и новый виток конкуренции. Потому что страны, которые здесь представлены, составляют 60 процентов мирового ВВП. И темпы роста в Азии выше, чем в остальном мире, даже несмотря на то, что сейчас темпы роста глобального хозяйства теряются, — отметил специалист.

Однако, прежде чем туда активно заходить, необходимо все тщательно продумать, советует он. Потому что это страны с другим менталитетом, культурой и другим подходом к ведению хозяйства, нежели Запад.

— Здесь нужно заняться страноведением. Только страноведение должно быть не академической дисциплиной, а тем, что помогает реально вести бизнес. Выстраивать надо долгосрочные отношения, выходящие за рамки простых сделок, правильно организовать работу торговых представительств. Плюс надо понимать, что в Азии мы не можем просто прийти туда, а потом сюда. Мы должны быть на равных, технологически продвинуты. А это значит, что и наши требования к экспорту должны быть не на уровне нефти и газа, хотя это тоже хорошо. Нужен высокотехнологичный экспорт — тогда мы сможем там закрепиться, — добавил спикер.

Нигде нет такой локализации власти, как у нас

Оба эксперта признают, что выход на Восток неизбежен, более того, в нынешних условиях он безальтернативен. И если в текущем году правительство подпишет указ, наделяющий какой-то сибирский город столичными функциями, положительный эффект мы почувствуем от этого уже в следующем году.

— Это могло бы дать огромный импульс развития территорий. Туда бюджет пойдет, молодежь поедет. Это кажется, что тяжело все. Но Газпром, например, легко переехал в Санкт-Петербург. Локализация власти в такой большой стране не нужна. В условиях цифровизации ведомствам взаимодействовать можно в режиме онлайн. Ни в одной стране мира нет такой локализации, как в России. Взять Швейцарию, Францию — там все разбросано. В Канаде есть Монреаль, а есть Оттава. Есть в Австралии Мельбурн и Сидней, а есть Канберра. В Казахстане есть Алма-Ата, а есть столица Нур-Султан, — констатировал Никита Кричевский.

Пример Казахстана эксперт назвал вполне успешным. Астана (Нур-Султан), став столицей, превратилась в динамичный, развивающийся город как раз потому, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев повез туда молодежь. А старая элита, наоборот, осталась в Алматы и в итоге проиграла.

Сначала сделаем для себя

Никита Масленников хоть и называет выход на Восток неизбежным, все же считает, что здесь нужно обойтись без скоропалительных решений. И в первую очередь надо создать благоприятные условия для своих граждан.

— В Сибири и на Дальнем Востоке нам нужна новая урбанистическая революция. Плюс развивать транспортное сообщение. Когда территории связаны — это уже хорошо. А вот по бизнесу — надо смотреть рынок. Пока видно, что мы можем создавать немало комплексов на основе минерального сырья, нефтехимии, газовой химии, углехимии, химические комплексы — вплоть до производства композитных материалов, развивать фармацевтику. Все это там может получить новую жизнь, — убежден экономист.

А после того, как административный маневр будет сделан для себя любимых, можно расширить свои возможности за счет потребностей партнеров, заключил эксперт.