«Смартфон подождет до зимы: что происходит на рынке бытовой техники и электроники

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Осенью цены на электронику могут вырасти на 30 процентов. Об этом 16 августа сообщили эксперты крупной компании, занимающейся мобильной аналитикой. «Вечерка» узнала, с чем будет связано это подорожание и стоит ли ожидать дефицита.

По словам руководителя одного из аналитических центров Алексея Соседова, повышение цен прежде всего коснется смартфонов и предметов бытовой техники: телевизоров, холодильников и микроволновок.

— По всему миру наблюдается инфляция, которая привела к низкой покупательной способности, — комментирует эксперт. — А на фоне китайско-тайваньского конфликта стоимость некоторых комплектующих для телефонов выросла для производителей на 20 процентов.

В России высокая стоимость этих товаров также объясняется сложной логистикой и приостановкой работы иностранных компаний.

— Нам удается с помощью параллельного импорта привезти в страну и новую бытовую технику, и телефоны. Но важно понимать, что мы не можем ввозить из других стран тонны продукции, а спрос потребителя все равно увеличивается, — добавил Соседов.

Однако дефицита электроники ожидать не стоит. Даже если механизм параллельного импорта не сможет полностью обеспечить рынок, на нем существует много достойных аналогов. Это китайские производители: Xiaomi, Huawei, Haier, Lenovo, Honor. Сейчас также активно наращивают производство и российские компании: Aquarius, De Luxe, Bork, Redmond, Scarlett.

— Рынок стабилизируется ближе к началу 2023 года, и мы увидим снижение цен. Компании настроят альтернативные каналы поставки через третьи страны, появятся новые игроки. Повремените с покупкой электроники, — советует эксперт.