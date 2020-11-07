По клику мышки: как школьная дистанционка влияет на усвоение знаний

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные школьники 6–11 классов продолжают учиться дистанционно. Этот формат призван сократить риски распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказала «Вечерней Москве» специалист Образовательного центра «Прогресс» Марта Игнатова, дистанционное образование давно является неотъемлемой частью просвещения:

— Например, вы хотите побывать на лекции конкретного специалиста по культурологии, который лучше всех может рассказать о полотнах Пьера Ренуара. Но он, скажем, в Сорбонне. Благодаря онлайн-платформам вы сможете послушать лектора и получить новые знания. И к системе образования нового формата в наших школах, пусть временного, нужно относиться так же. Ведь технический прогресс вносит свои коррективы в нашу жизнь, и в любом случае на разных этапах приходится осваивать новые варианты получения знаний. Это и называется прогресс.

Дистанционка, как считает собеседница «ВМ», дает школьникам возможность более детально изучить предложенную педагогом тему. По ее словам, любые данные ребенок может проверить:

— Таким образом, возникает увлеченность темой. Самому учащемуся становится интересно находить дополнительную информацию. Он начинает читать литературу в интернете, расширяя тем самым свой кругозор.

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Эксперт отметила, что и учащиеся, и педагоги уже научились работать в системе онлайн.

— Мы понимаем, что школьники с ранних лет пользуются гаджетами. Им только в радость, что занятия проходят за компьютером. Более того, родителям не приходится тратиться на учебники, поскольку основной материал уже давно имеется в Сети, — подчеркнула Игнатова.

Собеседница «ВМ» уверена, что учителям стало проще готовиться к занятиям:

—По одному клику мышки на онлайн-доске появляется подробно расписанная тема. Учителю остается лишь прокомментировать и убедиться, что учащиеся усвоили сказанное. То есть не нужно расписывать мелом всю доску, как это было раньше. Более того, у слушающих уходит меньше времени на усваивание информации и конспектирование. В любой момент школьник может открыть файл и освежить информацию. На такой базе выстроена вся система дистанционного обучения. То есть школьники практически автономны. Они уже как студенты: 20 процентов знаний им предоставляет педагог, остальное они должны изучить самостоятельно.

Напомним, дистанционный режим обучения для учащихся 6–11-х классов продлили в Москве до 22 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за время нахождения школьников дома доля заразившихся COVID-19 среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Как заметил глава города, «многие ребята хотят вернуться в классы», однако «в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано». Власти столицы, заверил мэр, сделают все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования.

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