Уникальная система: как МЭШ помогает школьникам во время пандемии

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Из-за пандемии коронавируса в уходящем 2020 году работа московских учителей была непростой. Детей значительную часть времени приходилось обучать дистанционно, в этом педагогам помогли ресурсы Московской электронной школы (МЭШ). Столичные власти планируют их развивать и в новом году.

Огромная обновляемая библиотека

МЭШ на сегодняшний день — это уникальная цифровая образовательная система, не имеющая аналогов в мире. За 4 года своей работы она стала неотъемлемой частью московского образования. Доступ к ней имеют педагоги, ученики и их родители с любых устройств из любой точки мира.

Согласно данным на сайте мэрии, в базу проекта загружено свыше 48 тысяч сценариев уроков, 3660 видеоуроков, более полутора тысяч учебных пособий, 348 учебников, более 120 тысяч различных образовательных интерактивных приложений, 245 художественных книг и более 54 тысяч тестов и заданий с возможностью автоматизированной проверки. Также столичным школьникам доступны семь виртуальных лабораторий по физике и математике.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что скоро в МЭШ появятся новые сервисы самообучения и проверки знаний. При этом, как рассказала «Вечерней Москве» учитель биологии школы № 777 Ирина Бобряшова, стоявшая у истоков создания образовательной платформы, при улучшении МЭШ в первую очередь учитывается мнение педагогов. А прежде чем попасть в библиотеку, они проходят серьезный отбор.

— Каждый, кто добавляет свои материалы или использует чужие во время образовательного процесса, может с помощью модераторов их исправить, высказать свои замечания и улучшить контент. А для своих уроков педагог вправе использовать те материалы, которые сочтет нужными. Но даже когда ты берешь чужой сценарий урока, нужно обязательно с ним заранее поработать, а не просто открыть и выложить детям. Здесь важен творческий подход. МЭШ — это огромное количество ресурсов, которые можно и нужно использовать на уроках, но обязательно адаптировать под свой класс, под свой стиль педагогической работы, под уровень знаний детей, — отметила Бобряшова.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

По ее словам, платформа действительно постоянно совершенствуется. В качестве примера улучшений педагог привела видеоуроки от лучших учителей Москвы, которые смогли в течение 10–15 минут кратко, понятно, наглядно и с презентацией объяснить новые темы. Только по биологии таких роликов выложено более 450, и они пользуются большой популярностью.

Новые возможности без замены очного образования

Кроме того, добавила Бобряшова, благодаря МЭШ дети, по разным причинам пропустившие занятия, могут также просмотреть все материалы по пройденным темам. Это позволит восполнить пробелы в их образовании и не отставать в ходе учебного процесса от своего класса.

Несмотря на все положительные стороны интернет-ресурсов, нельзя заменить очное образование, считает педагог. Собственно, у Московской электронной школы и нет такой задачи.

— Дети должны взаимодействовать не только онлайн, с учителем. Ведь в классе ребята смотрят друг на друга. У них есть дух соревнования. Они могут ассоциировать себя с другими детьми. Идет определенная самооценка. Для детей это очень важный момент. Они должны понимать, на каком уровне по отношению к своим сверстникам находятся, насколько они успешны. Кроме того, учитель на уроке может совершенно по-другому организовать деятельность, когда это происходит в очной форме. Ребята могут работать в парах, группах, друг с другом общаться, взаимодействовать. При дистанционке это теряется. Поэтому ни в коем случае электронная школа не заменит очное обучение. Хотя она очень важный помощник, — объяснила Бобряшова.

Собеседница «ВМ» при этом констатировала, что с сервисами МЭШ учителя активно работали и до пандемии. А во время эпидемии, по ее словам, когда более миллиона московских детей были переведены на дистанционное обучение, даже самые консервативные педагоги стали в большей степени пользоваться новыми возможностями в рамках образовательного процесса.

Московская система образования оказалась одной из самых подготовленных в мире к пандемии. Несмотря на все трудности 2020 года столичные школьники сдали летом ЕГЭ не хуже, чем в прошлые годы, и поступили в вузы, подчеркнул Сергей Собянин. А победы на российских и международных олимпиадах подтверждают, что качество образования в столице не упало.

Мэр поблагодарил учителей за профессионализм и доброту. За то, что они позитивно принимают новое и идут в ногу со временем.

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