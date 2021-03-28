В Москве появился первый студенческий медицинский отряд

Студентки Сеченовского университета Камила Хакимова (слева) и Ярослава Пител стали участницами первого в столице медицинского отряда. Девушкам предстоит пройти двухнедельный подготовительный курс и сдать экзамен перед первым выездом объединения / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Сеченовском университете создали первый в столице студенческий медицинский отряд. Его участники рассказали «Вечерней Москве» о важности инициативы и трудовых планах на лето.

Инициатором создания отряда стала студентка третьего курса Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Полина Усачева. Ее и выбрали товарищи командиром.

— На втором курсе я вступила в Российские студенческие отряды. Там я узнала, что в регионах есть медицинские отряды, и подумала, что в Москве можно сделать то же самое, — рассказала Полина Усачева. — Тогда я обратилась к проректору нашего университета, курирующему воспитательную работу, и он поддержал нашу инициативу. Он помог организовать встречу студентов с представителями центрального штаба РСО, где мы наметили планы на будущее, собрали команду и продолжаем искать новых участников, которые отправятся на трудовые места уже в июле этого года, после сдачи экзаменов.

Организаторам отряда предстоит еще много работы. Сейчас активисты налаживают контакты с учреждениями, которые примут будущих врачей. Это детские лагеря, больницы.

— Там активисты смогут работать младшим медицинским персоналом. Так они будут взаимодействовать с пациентами на другом уровне — ставить уколы, помогать врачам, — говорит Полина. — Еще бойцы смогут выполнять санитарную деятельность — клининг, перевозку пациентов, помощь медицинским сестрам.

У участников отряда будет возможность потрудиться в желаемом отделении — хирургия, кардиология или гинекология. Там они смогут перенять опыт профильных врачей и поближе познакомиться с одним из направлений.

Но прежде чем пойти на полноценную работу в учреждение, каждый участник отряда должен будет пройти двухнедельную школу подготовки. Студенты повторят основы оказания первой помощи, пройдут мастер-классы от психологов, участников центрального штаба РСО.

— Сейчас в команде 51 человек, и мы набираем новых бойцов. Но мы понимаем, что до конца школы дойдут самые заинтересованные, она станет неким отбором. И это важный этап, потому что взаимодействие с пациентом — большая ответственность. Нужно быть готовым, в том числе психологически, — отметила Полина Усачева.

По ее словам, сегодня найти работу по специальности студентам-медикам бывает очень сложно. Такой отряд поможет будущим врачам не только обрести необходимый опыт работы, но и развить необходимые для работы лидерские качества, творческие навыки.

А студентка второго курса Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского университета Камила Хакимова надеется, что с помощью нового направления ей удастся реализовать собственные планы.

— Я хочу создать проект «Детское счастье рядом» для ребят, которые живут в интернатах и хосписах. Есть огромное количество студенческих отрядов разных направлений.

Каждый из них сможет взять под крыло по одному учреждению и организовывать там мероприятия: мастер-классы, концерты, занятия по профориентации. Думаю, это сможет положительно повлиять на будущее ребенка, поможет каждому из детей выбрать свой жизненный путь, а может быть, даже зажжет искру, которой им так иногда не хватает, — поделилась планами Камила Хакимова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Дрожжина, руководитель московского отделения РСО:

— Медицинское направление РСО не было развито в Москве. И я рада, что в этом году появились студенты, которые создали с нуля это направление. Мы поддерживаем их. Сейчас мы вместе будем создавать курс для бойцов, чтобы они пришли работать в медучреждения подготовленными. Нам важно, чтобы персонал больниц высоко оценил уровень их знаний и в следующем году снова принял студентов на работу.

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