Школьники научились определять координаты пожара с помощью дронов

Организатор олимпиады Кружкового движения Национальной технической инициативы Дмитрий Сурков меняет аккумулятор в беспилотнике / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Московском авиационном институте завершился заключительный этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю «Беспилотные авиационные системы». Школьники продемонстрировали свои навыки программирования и управления дронами.

Участники управляли беспилотниками с помощью симулятора. На компьютере для них воссоздали приближенную к реальным условиям виртуальную среду, в которой летает дрон.

На экране компьютера появляется сообщение: «Сигнал чрезвычайной ситуации! Пожар!» Беспилотнику нужно обнаружить место пожара, пролететь по его контуру и передать координаты оператору, чтобы вовремя устранить очаг возгорания и не дать пламени разрастись до катастрофических масштабов. Все как в реальной жизни.

Точно так же дроны используют при наводнениях и других чрезвычайных ситуациях.

— Участие в олимпиаде — большой труд, требующий серьезной подготовки. Но мне очень нравится видеть результат. Когда видишь, что задача выполнена правильно, испытываешь настоящий восторг, — рассказал ученик 11-го класса Курчатовской школы Михаил Шевтков.

Вместе с ним в команде четыре человека. Ребята совместно решают практические задачи, прислушиваются друг к другу. Михаил уже участвовал в олимпиаде в прошлом году. Тогда одержать победу не вышло. Но мотивация стала гораздо сильнее.

— Я считаю, что сейчас беспилотники — это одна из наиболее активно развивающихся научных сфер. И мне интересно работать с «железом», программировать. Правда, пока я работал только с роботами, которых самостоятельно собирал. А с настоящими беспилотниками пока не сталкивался, — рассказал Михаил.

Заявки на участие в олимпиаде в этом году подали более 1800 человек. До финала дошли только 33 конкурсанта из восьми регионов страны. Ребята выполнили задания этого этапа олимпиады дистанционно. Такое решение приняли из-за пандемии.

Среди заданий были и те, которые можно решить без симулятора. Например, школьникам нужно было определить площадь наводнения или пожара. Еще одна задача — проверка технического зрения. Участникам предложили обработать снимок с беспилотника и определить по нему координаты места, где произошла чрезвычайная ситуация, ориентируясь на различные маркеры.

Главная цель олимпиады по профилю «Беспилотные авиационные системы» — заинтересовать школьников этим увлекательным направлением науки и дать им возможность проверить свои знания и умения на виртуальных дронах. Организаторы отметили, что участники попросили оставить им доступ к симулятору, чтобы продолжить тренировки после олимпиады.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Сурков, руководитель профиля «Беспилотные авиационные системы» олимпиады кружкового движения национальной технической инициативы:

— Олимпиада помогает участникам освоить работу с симулятором, научиться читать снимки с беспилотников и в целом учит решать задачи будущего. Модельно-ориентированное проектирование важно использовать и на практике. Например, создание российского самолета МС-21 началось с полной виртуальной модели, на ней проверили системы управления, а только потом совершили реальный полет.

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