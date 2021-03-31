Школьники научились определять координаты пожара с помощью дронов
В Московском авиационном институте завершился заключительный этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю «Беспилотные авиационные системы». Школьники продемонстрировали свои навыки программирования и управления дронами.
Участники управляли беспилотниками с помощью симулятора. На компьютере для них воссоздали приближенную к реальным условиям виртуальную среду, в которой летает дрон.
На экране компьютера появляется сообщение: «Сигнал чрезвычайной ситуации! Пожар!» Беспилотнику нужно обнаружить место пожара, пролететь по его контуру и передать координаты оператору, чтобы вовремя устранить очаг возгорания и не дать пламени разрастись до катастрофических масштабов. Все как в реальной жизни.
Точно так же дроны используют при наводнениях и других чрезвычайных ситуациях.
— Участие в олимпиаде — большой труд, требующий серьезной подготовки. Но мне очень нравится видеть результат. Когда видишь, что задача выполнена правильно, испытываешь настоящий восторг, — рассказал ученик 11-го класса Курчатовской школы Михаил Шевтков.
Вместе с ним в команде четыре человека. Ребята совместно решают практические задачи, прислушиваются друг к другу. Михаил уже участвовал в олимпиаде в прошлом году. Тогда одержать победу не вышло. Но мотивация стала гораздо сильнее.
— Я считаю, что сейчас беспилотники — это одна из наиболее активно развивающихся научных сфер. И мне интересно работать с «железом», программировать. Правда, пока я работал только с роботами, которых самостоятельно собирал. А с настоящими беспилотниками пока не сталкивался, — рассказал Михаил.
Заявки на участие в олимпиаде в этом году подали более 1800 человек. До финала дошли только 33 конкурсанта из восьми регионов страны. Ребята выполнили задания этого этапа олимпиады дистанционно. Такое решение приняли из-за пандемии.
Среди заданий были и те, которые можно решить без симулятора. Например, школьникам нужно было определить площадь наводнения или пожара. Еще одна задача — проверка технического зрения. Участникам предложили обработать снимок с беспилотника и определить по нему координаты места, где произошла чрезвычайная ситуация, ориентируясь на различные маркеры.
Главная цель олимпиады по профилю «Беспилотные авиационные системы» — заинтересовать школьников этим увлекательным направлением науки и дать им возможность проверить свои знания и умения на виртуальных дронах. Организаторы отметили, что участники попросили оставить им доступ к симулятору, чтобы продолжить тренировки после олимпиады.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Сурков, руководитель профиля «Беспилотные авиационные системы» олимпиады кружкового движения национальной технической инициативы:
— Олимпиада помогает участникам освоить работу с симулятором, научиться читать снимки с беспилотников и в целом учит решать задачи будущего. Модельно-ориентированное проектирование важно использовать и на практике. Например, создание российского самолета МС-21 началось с полной виртуальной модели, на ней проверили системы управления, а только потом совершили реальный полет.
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