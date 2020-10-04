Эколог озвучил возможные причины массовой гибели морских животных на Камчатке

Фото: kamgov.ru / Правительство Камчатского Края

В Москву на проверку отправили пробы песка и образцы погибших морских организмов, найденных в районе бухт Авачинского залива. О том, что могло случиться на Камчатке и какие меры нужно принимать, чтобы спасти от гибели остальных морских обитателей, корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с председателем Всероссийского общества охраны природы Элмуродом Расулмухамедовым.

Эксперт считает, что прежде всего необходимо установить причину гибели животных, чтобы применять процессуальные меры.

— В любом случае, чтобы выявить источник экологической проблемы, нужно проводить исследования, — отметил он.

Не исключено, что массовая гибель морских животных могла произойти из-за сейсмических явлений, в результате которых мог выделяться ядовитый газ. Кроме того, нельзя исключать антропогенные причины, когда действия людей приводят к подобным катастрофам.

Для того чтобы природа восстановилась после случившегося, понадобятся годы, констатировал специалист.

— Если все-таки проблема связана с естественными явлениями, необходимо установить: возможны ли в дальнейшем такие проявления вновь или это был разовый выброс яда. Если же имел место человеческий фактор, то нужно наказать виновных и делать все возможное, чтобы очистить водоемы, — сказал он.

По словам эколога, пока зона загрязнения не очищена, необходимо обезопасить остальных обитателей от гибели.

— Можно их отпугивать, конечно, но животные сами по себе очень чувствительны к различным ядовитым веществам и вряд ли, почувствовав угрозу для своей жизни, они заплывут на экологически опасную территорию, — отметил Расулмухамедов.

При этом эксперт отметил, что стоит перекрыть место происшествия для птиц. Они могут пытаться добывать себе для пропитания морских животных, которые заражены.

В СМИ информация о массовой гибели животных на Камчатке появилась после сообщений от местных серферов. Спортсмены рассказали, что цвет воды на Халактырском пляже изменился, а после купания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, сообщалось и о массовой гибели морских животных, трупы которых выбросило на берег. По предварительной информации, причиной случившегося стало загрязнение воды нефтепродуктами.

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