Озвучены две противоположные причины загрязнения вод на Камчатке

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Власти Камчатки сегодня представят причины загрязнения на Халактырском пляже, в результате которого погибли морские животные. Сейчас рассматриваются три версии — влияние человека, сейсмоактивность и поведение водорослей. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты расходятся во мнениях о природных причинах ЧП.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов указал на три версии загрязнения берегов полуострова.

— Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию, — заявил Солодов, добавив, что загрязнение могло быть вызвано также сейсмоактивностью.

Опрошенные «Вечерней Москвой» экологи высказали разное мнение о природных причинах загрязнения Тихого океана.

— Бывают, конечно, и природные причины. И то, и то возможно. Но водоросли и цветение — это вряд ли. В любом случае, нужно дождаться результатов исследований, — сказала заведующая лабораторией физики моря Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Ирина Чубаренко.

Генеральный директор ООО «Центр системных исследований», эколог, кандидат экономических наук Елена Есина допускает естественные причины.

— Причины загрязнения могут быть и природные. Если мы говорим о природных, то это сейсмическая активность. При тектонических процессах может быть выброс и разлив химических соединений. Кроме того, в связи с изменением параметров океана происходит сдвиг экосистемы. Есть водоросли, которые выделяют фенол и цианиды. По фотографиям, которые я видела, и высказываниям серферов ни у людей, ни на телах погибших животных нет признаков нефтяного загрязнения, нет сгустков нефтепродуктов. Никто не говорил о наличии нефтяных пленок, — подчеркнула эколог.

В то же время Есина не исключает антропогенные факторы. Загрязнение могло быть вызвано выбросом фенолсодержащих масел из судов.

— Исходя, например, из снимков «Гринпис», вброс шел несколько дней с реки, которая впадает в океан. Нужно смотреть до истока, какие предприятия стоят около этой реки, — добавила она.

К загрязнению берегов Камчатки могло привести сочетание всех трех факторов. На выяснение этого нужен всесторонний и комплексный анализ, на который может потребоваться больше двух недель, заключила Есина. Власти Камчатского края собираются представить результаты анализа уже сегодня.

На днях местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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