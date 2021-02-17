Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Из бумажных стаканчиков сделают картонные упаковки
Слева направо: старший директор сети ресторанов Ирина Коршунова, заместитель гендиректора компании-оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова, исполнительный директор компании по переработке отходов Дмитрий Гутман, помощник гендиректора предприятия по переработке отходов Инесса Валеева. Перед ними — готовые к отгрузке на переработку бумажные стаканчики / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Из бумажных стаканчиков сделают картонные упаковки

Алексей Хорошилов

Экология

В среду, 17 февраля,московский оператор по обращению с отходами отправил на тестовую переработку более тонны одноразовых бумажных стаканчиков. «Вечерняя Москва» присутствовала при отгрузке экспериментальной партии.

Выделить одноразовую посуду из потока смешанных отходов практически невозможно. Для эксперимента, одна из представленных в Москве сетей ресторанов быстрого питания организовала сбор одноразовых стаканчиков отдельным потоком. Вес первой собранной партии — около 1,3 тонны.

— Оценить, сколько стаканчиков ежегодно используется в России, сложно из-за большой доли импорта. По самым скромным подсчетам, более 40 миллиардов, — отметила заместитель генерального директора компании-оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова.

Для переработки таких отходов необходима особая инфраструктура и логистика. В ходе эксперимента две компании в течение двух недель оценят состав сырья и его качество, а затем опробуют технологический цикл переработки.

На одном из заводов, участвующих в эксперименте, уже применяются похожие технологии для переработки упаковки тетрапак.

Исполнительный директор другой компании Дмитрий Гутман рассказал, что одноразовые бумажные стаканчики уже сегодня могут стать сырьем для производства держателей для стаканов, а также лотков для овощей и картонной упаковки техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— В 2020 году объем отправленного на переработку вторичного сырья в Москве увеличился в полтора раза. Показатель составил более 855 тысяч тонн вторсырья. Такие результаты говорят о том, что все больше москвичей становятся более ответствеными в вопросах раздельного сбора мусора.

Читайте также: Москвичи сдают мобильники на переплавку

природазагрязнение водыпереработка отходов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте