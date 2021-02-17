Из бумажных стаканчиков сделают картонные упаковки

Слева направо: старший директор сети ресторанов Ирина Коршунова, заместитель гендиректора компании-оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова, исполнительный директор компании по переработке отходов Дмитрий Гутман, помощник гендиректора предприятия по переработке отходов Инесса Валеева. Перед ними — готовые к отгрузке на переработку бумажные стаканчики / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В среду, 17 февраля,московский оператор по обращению с отходами отправил на тестовую переработку более тонны одноразовых бумажных стаканчиков. «Вечерняя Москва» присутствовала при отгрузке экспериментальной партии.

Выделить одноразовую посуду из потока смешанных отходов практически невозможно. Для эксперимента, одна из представленных в Москве сетей ресторанов быстрого питания организовала сбор одноразовых стаканчиков отдельным потоком. Вес первой собранной партии — около 1,3 тонны.

— Оценить, сколько стаканчиков ежегодно используется в России, сложно из-за большой доли импорта. По самым скромным подсчетам, более 40 миллиардов, — отметила заместитель генерального директора компании-оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова.

Для переработки таких отходов необходима особая инфраструктура и логистика. В ходе эксперимента две компании в течение двух недель оценят состав сырья и его качество, а затем опробуют технологический цикл переработки.

На одном из заводов, участвующих в эксперименте, уже применяются похожие технологии для переработки упаковки тетрапак.

Исполнительный директор другой компании Дмитрий Гутман рассказал, что одноразовые бумажные стаканчики уже сегодня могут стать сырьем для производства держателей для стаканов, а также лотков для овощей и картонной упаковки техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— В 2020 году объем отправленного на переработку вторичного сырья в Москве увеличился в полтора раза. Показатель составил более 855 тысяч тонн вторсырья. Такие результаты говорят о том, что все больше москвичей становятся более ответствеными в вопросах раздельного сбора мусора.

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