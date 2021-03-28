В Москве активисты составляют народную карту городских лип, кленов и дубов

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Волонтеры организации «Прозрачный мир» познакомили жителей района Измайлово с местной флорой, научили различать разные виды деревьев и отмечать их на карте города.

Картопати — под таким названием прошла встреча активистов. Имя мероприятие получило от слова «картировать» — отображать пространственные размещения деревьев в природе на карте.

— В Москве обычно вырастают крупные деревья, и из-за размера кажется, что они очень старые. На самом деле здесь нет деревьев, которым больше 70 лет. Ширина, высота ствола и другие параметры не всегда верно свидетельствуют о возрасте дерева, — отметила ботаник автономной некоммерческой организации «Прозрачный мир» Наталья Алаторцева.

Возраст изучаемых деревьев активисты вычислили самостоятельно. Они отсматривали старые фотографии района и соотносили даты. Таким же незамысловатым способом активисты определяют и высоту деревьев. Они соотносят растение с расположенным рядом домом. Зная, что один этаж имеет высоту три метра, остается посмотреть, до какого из них достает дерево.

Интересные способы есть и для измерения диаметра кроны: нужно встать около самого дальнего выступа ветвей и пройти по кругу, считая шаги. Каждый из них приблизительно равен метру.

— Я люблю растения и считаю, что для города они очень важны. Мне кажется, несмотря на то что Москва и так очень зеленый город, нужно продолжать высаживать деревья и сохранять те, что уже украшают улицы столицы. Поэтому я присоединилась к встрече, интересно научиться картировать деревья, — рассказала участница акции Инна Селиверстова.

В обычном измайловском дворе можно встретить липу, вяз, клен, березу, тополь и даже рябиновый куст. Всех найденных «зеленых» активисты отметили на виртуальной народной карте деревьев Москвы, указывая при этом измеренные параметры каждого растения.

— В обычном дворе можно найти 10–15 разных видов деревьев. Даже зимой, когда они без листвы, их легко различить. На наших встречах люди учатся этому. Когда мы создавали народную карту, выяснили, что москвичам интересно, какие деревья растут рядом, — сказала специалист по геоинформационным системам автономной некоммерческой организации «Прозрачный мир» Юлия Зенкевич.

На народной карте москвичи смогут посмотреть, какие деревья растут около их дома. Кстати, сотрудники Мосприроды тоже создали карту зеленых насаждений города. Ее начали в 2007 году и до сих пор регулярно обновляют. Но эта карта предназначена для специалистов: представленная там информация понятна только профессионалам. Но если жители интересуются, по запросу им предоставляют информацию в понятном виде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Лисицына, начальник отдела контроля ведения реестра зеленых наслаждений дирекции Мосприроды:

— Учет деревьев как вид экологической работы крайне важен для города. Ведь один двор — это кусочек Москвы. Из таких частей и складывается полноценная карта. Это полезно и с просветительской точки зрения. Люди будут знать, какие растения есть в их дворе и в каком они состоянии. Например, дуб, которому 200 лет, простоит еще многие годы, и его нужно сохранять.

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