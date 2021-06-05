Очищение пандемией: нужны ли природе «плановые самоизоляции»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

5 июня в России отмечают День эколога. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы экологии и на то, как уже сейчас каждый из нас может помочь природе. Пандемия коронавируса в том числе поспособствовала более осознанному отношению людей к окружающей среде. О том, нужны ли природе «плановые самоизоляции» и от чего больше всего страдает экология, — в материале «Вечерней Москвы».

Не пандемией едины

В период самоизоляции, когда россияне почти не пользовались транспортом, воздух временно стал чище. Сейчас все уже вернулось на круги своя вместе с уровнем загрязнения окружающей среды. Как отметил в беседе с «ВМ» эколог, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова Максим Лапушкин, автомобили оказывают лишь небольшое неблагоприятное воздействие на атмосферу, главный источник опасности для природы в другом.

— Очень большая доля негативного воздействия, которое оказывается в России на окружающую среду, — это производства и все объекты, выведенные из эксплуатации. И тут уже встает вопрос модернизации действующих производств. Наше правительство в этом направлении ведет активную работу. Оно разрабатывает различные стимулирующие мероприятия, способствующие переоснащению предприятий, — сказал эколог.

По словам собеседника «ВМ», периодические самоизоляции не нужны природе, так как ее самоочищение происходит достаточно медленно. А вот если каждый россиянин заинтересуется экологическими практиками, пользы для окружающей природы от этого будет гораздо больше, пояснил Лапушкин. Как дополнил эксперт, москвичи готовы менять свои привычки на более экологичные, да и в регионах много активистов, популяризирующих тему бережного отношения к природе.

— Вообще спрос на экологическую тематику в России возрос за последние несколько лет. Эта тема все больше волнует россиян. Если в Европе все сходят с ума по поводу изменения климата, то в России климатическая повестка немного другая. Она больше связана с выбросами отходов, свалками, особо охраняемыми природными территориями. В Москве у граждан более смещен взгляд на защиту зеленых насаждений, — заключил Лапушкин.

Разделяй и очищай

Пандемия положительно сказалась на отношении людей к окружающей среде. Таким мнением с «ВМ» поделился координатор движения #МосЭко, сооснователь экоцентра «Сборка» Михаил Антонов. По его словам, одна из основных проблем сейчас — это увеличение количества пластикового мусора в виде масок и перчаток. Эти отходы нельзя переработать, а можно только захоронить, с сожалением добавил собеседник «ВМ».

— Эта тема стала активно обсуждаться в соцсетях, и люди сейчас стали больше вовлекаться в раздельный сбор мусора. Раньше об этом мало задумывались, а сейчас стали подмечать, сколько пластика вокруг. Это тоже их побудило проявлять большую сознательность. Темой раздельного сбора мусора в основном интересуется молодежь, семьи с детьми. Возможно, как раз на фоне пандемии, когда кругом валяются маски, стали и люди старшего возраста обращать на это внимание, — сказал Антонов.

По словам сооснователя экоцентра «Сборка», у них не только работает пункт приема раздельно собранных отходов для переработки. Также есть площадка для мероприятий, где они проводят лекции, мастер-классы, различные познавательные квесты, а еще музей рециклинга и экологичного образа жизни. И если до пандемии такими возможностями интересовались около двух–трех тысяч москвичей в месяц, то сейчас это цифра составила порядка 7,5 тысячи.

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