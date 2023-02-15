Я боюсь подать дурной пример: актер Олег Гаас о героях и ролях

Актер Олег Гаас / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В столичных кинотеатрах состоялась премьера российского фильма «Быть». Главную роль в картине исполнил Олег Гаас. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

— Олег, каково быть в авангарде новой картины с такими знаменитыми коллегами, как Федор Добронравов, Иван Охлобыстин, Гоша Куценко?

— Эта роль для меня — большая ответственность. Однако я не накручивал себя. Быстро нашел общий язык со всеми актерами. С Федором Добронравовым постоянно травили анекдоты на съемочной площадке. Не видел никакого барьера между мной и коллегами. А еще день премьеры совпал с моим 29-м днем рождения — вот такой посленовогодний подарок от Деда Мороза (смеется).

Актер Олег Гаас / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

— Главные роли в фильмах и сериалах для вас уже стали нормой жизни, а не приятной случайностью?

— Поскольку мой дебют в главной роли состоялся еще в 2014 году, можно сказать, что такая практика для меня уже в порядке вещей. Я отношусь к этому философски. Во-первых, карьера актера непредсказуема и непостоянна. Во-вторых, многое зависит не только от таланта, но и от типажа внешности — каких-то актеров задействуют чаще других.

— Часто расходится ваше видение героя и режиссерский взгляд?

— На самом деле частенько. На съемках «Быть» произошел интересный случай. Режиссеру картины Александру Ковтунцу в рождественский сочельник приснилось, что главную роль должен играть я, несмотря на то что уже отсняли материал с другим актером. После прочтения сценария у меня возникло много вопросов по характеру персонажа, которые мы обсудили и проработали совместно с режиссером. Вообще бунтарские нотки во мне присутствуют (смеется). Недаром же говорят, что истина рождается в споре — разногласия двух творческих людей могут породить что-то третье.

— Говорят, что актерам легче всего играть самого себя, когда не надо перевоплощаться в какого-то мудреного персонажа. А вам как проще и интереснее?

— Проще, конечно, играть себя. Многие актеры эксплуатируют эту фишку на протяжении всей карьеры. А есть такие, как Кристиан Бэйл (британский и американский актер. — «ВМ»), — он постоянно экспериментирует при подготовке к ролям, может потерять или набрать вес, подолгу оттачивать навыки боевых искусств и многое другое. Я стремлюсь к этому варианту.

Олег Гаас / Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

— Сейчас в России актеры редко подолгу готовятся к роли. Но когда вам предстояло сыграть регбиста, вы тренировались с профессионалами. Работа над «физикой» для вас важная часть рабочего процесса?

— Выходит, что так. При подготовке к роли в фильме «Быть» я учился читать рэп, а на одной из тренировок по регби умудрился даже сломать пальцы. В целом я готов к разнообразным экспериментам, могу и месяц в СИЗО отсидеть для роли бывшего уголовника. Иначе можно заскучать. Но самое главное — беречь здоровье и не навредить себе.

— Какие эксперименты хотели бы провести над собой?

— Меня по большому счету ничто не страшит, кроме одного — подать зрителю дурной пример. Поэтому к выбору ролей я лично подхожу в том числе и с этической точки зрения. Ведь существуют же талантливо сыгранные роли негодяев: бандитов, маньяков. Конечно, не хочется, чтобы зрители очаровывались такими персонажами.

— В списке желаемых перевоплощений у вас роли Джокера и Робин Гуда. Чем вас привлекают двойственные персонажи? Какую бы параллель могли провести между собой и этими героями?

— С детства во мне присутствует тяга к справедливости, которую хотелось бы транслировать через свои роли, давать людям надежду. В жизни не бывает, наверное, абсолютного зла или добра. И эти герои привлекают меня именно тем, что совмещают в себе оба эти начала.

Олег Гаас в роли рэпера Ильи / Кадр из фильма «Быть» (2023)

— Вы стали актером благодаря чему-то или скорее вопреки? У вас ведь были трудности с поступлением вуз и травмы случались.

— Думаю, все же вопреки. Многие люди десятилетиями готовятся к поступлению, а я, грубо говоря, проходил мимо. Словно Иван-дурак — иду туда, не знаю куда; делаю то, не знаю что.

— Год начался с обновления российского кинопрокатного рекорда. «Чебурашка» получил пальму первенства. Как оцените успехи нашего кино за минувшие несколько лет?

— Безусловно, сейчас наше кино набирает обороты — в первую очередь благодаря развитию онлайн-платформ. Их появление позволило авторам раскрывать наиболее яркие, острые и неоднозначные темы — раньше такое было возможно только за счет артхаусных фильмов. Но в то же время стоит смотреть правде в глаза — отчасти кассовые успехи нашего кино связаны с отсутствием голливудских конкурентов. Но российский продукт растет и развивается — это положительная тенденция. Я думаю, дальше будет лучше.

— Главное отличие отечественного кино от голливудского?

— Дисциплина, возможно. В Голливуде каждый человек выполняет четко обозначенную роль. И, конечно, масштаб — они производят продукт для всего мира, а наши киноделы — для стран СНГ. Здесь можно провести параллель с советским кино: почему раньше выдавали шедевр за шедевром? Потому что планомерно готовили фильм. Четко отлаженный сценарий, десятки дублей, отсутствие спешки — одним словом делали, пока не получится. Сейчас чувствуется тенденция перехода качества в количество, что лично мне не по душе — делать нужно хорошо либо очень хорошо.

Олег Гаас в роли рэпера Ильи и Олеся Железняк / Кадр из фильма «Быть» (2023)

— Многие известные люди, в том числе актеры, покинули страну в прошлом году. Как относитесь к их выбору?

— Абсолютно нейтрально, это выбор каждого. Я предпочитаю жить и работать дома, продолжать заниматься театром и кино.

— Кем бы вы стали, если не кино? Есть ли хобби, увлечения для души?

— Я вообще большой любитель попариться! Для меня это лекарство от любых недугов. Своим хобби назову свое здоровье. Есть мечта открыть здравницу на Алтае, где люди могли бы лечить душу и тело с помощью бань, полезных процедур, духовных практик. Наверное, это не совсем бизнес — скорее, желание помогать. Но я не сильно расстроюсь, если это принесет коммерческий успех (улыбается). В идеале к здоровому образу жизни, к спорту и зарядке необходимо приучать с детства, а не бежать лечиться, когда все уже очень плохо.

ДОСЬЕ

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в городе Нижневартовске. Окончил Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). В 2016 году состоялся актерский дебют Олега в Московском Художественном театре. Снимался в сериалах «Отель Элеон», «Мажор», «Нити судьбы» и многих других проектах.

Детали к портрету Олега Гааса

Невзирая на боль.

Поступать на службу в МХТ им. Чехова Гаас пришел на одной ноге — разболелась пятка. Врачи обнаружили воспаление и тотчас провели операцию, наказав Гаасу не вставать с кровати два месяца. Наутро Олег был на пороге МХТ с костылями в руках — отказываться от участия в показательном спектакле было нельзя. Благодаря не только таланту, но и мужеству Олега приняли в театр.

Дебют.

Первым появлением актера на экранах стала роль в сериале «Письма на стекле» 2014 года. В следующем году Гаас сыграл уже свою первую главную роль в фильме «Полное превращение».

Олег Гаас и Павел Санаев (слева) / Кадр из фильма «Полное превращение»

Пересказал басню.

По окончании школы Гаас поехал в Санкт-Петербург поступать в инженерно-экономический университет, однако судьба совершенно случайно завела его в стены Российского государственного института сценических искусств, где на следующий день должны были состояться пробы. Выучив наспех одну-единственную басню, Олег... так и не смог ее рассказать приемной комиссии. Пришлось пересказывать сюжет своими словами. Однако этого было вполне достаточно, чтобы очаровать преподавателей.

Погружался в разведку.

Для роли в фильме «Тень. Взять Гордея» актер долгое время изучал тонкости работы сотрудников контрразведки. Также он регулярно встречался и общался с майорами и генералами, узнавал из первых уст о всяких «житейских вещах». А еще Олег Гаас во время подготовки к съемках активно обучался стрельбе.

Иван-дурак.

Своим любимым героем Гаас называет героя русских народных сказок Ивана-дурака. Как отмечает сам актер, Иван не так прост — он мудрый и добрый, а жизнь его всегда ведет по верному пути.

Февраль из сказки.

Олег Гаас родился в сибирском городе Нижневартовске и с детства проявлял интерес к творчеству. Первой ролью будущего актера стал месяц Февраль в постановке «12 месяцев» — он исполнил ее еще в детском саду. В юности Олег активно участвовал в школьных театральных постановках.