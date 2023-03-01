Телеведущий Руслан Осташко: Добро должно быть с кулаками

Руслан Осташко / Фото: Пресс-служба Первого канала

Российскому телеведущему, главному редактору онлайн-канала «Политическая Россия» Руслану Осташко исполнилось 44 года. Сегодня он на главном рупоре страны — Первом канале — защищает национальные интересы государства в качестве одного из ведущих программы «Время покажет». Руслан раскрыл «Вечерняя Москва» всю подноготную политических шоу на телевидении.

— Руслан, хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. В такое непростое время желаю успехов в твоих начинаниях. Сегодняшняя ситуация на Украине для тебя имеет особое значение, ведь ты родился в Донецке, жил в Севастополе.

— Да, я родился в семье офицера Военно-морского флота. В то время наша семья жила в Лиепае (Латвия), и, когда пришло время мне появиться на свет, папа отвез мою маму рожать в Донецк. Вообще в силу папиной работы нас немало покидало по Советскому Союзу. Мы жили и в Прибалтике, и в Севастополе, и в Мурманске. Но в осознанном возрасте я помню только Севастополь. В Крыму я и окончил школу, после этого уехал в Москву поступать в военное училище. Семья у нас была военная, небогатая, поступить в серьезный вуз было тяжело, и папа придумал такой выход — поступить в военный институт с юридическим образованием. Сейчас я понимаю, что пойти в военный вуз было самое правильное решение. Ведь именно там мне поставили мозги на место. И там я стал по-настоящему самостоятельным.

— Я тебя помню еще как приглашенного эксперта на телевидении. Теперь ты ведущий главного телеканала страны. Шел к этой цели или все сложилось спонтанно?

— Спонтанно абсолютно. Я не шел к этой цели никогда. Да, я занимал блогерством, занимался политикой, интересными темами. Одно время даже начал поддерживать Навального, однако быстро разобрался, что к чему, кто это такой и как он зарабатывает деньги у нас в стране. А самое главное, какие цели он продвигает в России.

— Однажды в прямом эфире ты ударил по лицу поляка Томаша Мацейчука (он назвал наших дедов, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, «красными фашистами». — «ВМ»). Потом, прокручивая этот момент, не считаешь, что поступил несдержанно?

— Я считаю, что ему тогда мало досталось! Знал бы, что так произойдет, до этого бы специально занимался физической подготовкой и хорошенько бы ставил удар.

— Потом ты вызвал его на поединок на боксерский ринг. Хотел завершить начатое в студии?

— Если быть объективным, то там немного другая история вышла. Томаш на всех площадках кричал, что это он меня ударил. На самом деле Мацейчук меня пальцем поцарапал, у него вообще мода царапаться. Поэтому не могу сказать, что именно я его вызвал. У нас была полемика в соцсетях. Я ему прямо сказал: если ты считаешь, что драка — это способ выяснить, кто прав, то давай сразимся на ринге. Тем более что я был готов стоять за свою правду до конца. А он, кстати, хотел на этом и подзаработать.

— Тогда я делаю вывод, что это с твоей стороны была настоящая дуэль из-за принципов.

— Сто процентов! Я себе хотел доказать, что за свои убеждения и принципы нужно стоять. И в таких случаях применение силы иногда бывает просто необходимо. Добро должно быть с кулаками. Хотя я человек мирный.

— Надо сказать, что бой был не очень равный. Все-таки поляк был моложе на 11 лет. Если бы тебе скинуть десяток лет, жаждал бы нокаута?

— Нет. Этим долгим пятираундовым поединком я просто хотел наказать его за его язык. По крайней мере, в начале боя я нокаута точно не хотел. Может быть, в конце пятого раунда — да. Кстати, сам поляк был уверен, что при всех его преимуществах — весе, возрасте, наглости — сумеет меня не только победить, но и сломать. Однако в бою он потерпел поражение. А я свою цель достиг, я единственный в мире непрофессиональный боксер, который отправил человека в нокаут на 25 лет. Ему запрещен въезд в нашу страну, правда, он неоднократно это хотел сделать, однако у него ничего не получилось.

— Как ты считаешь, Мацейчук и его единомышленники зарабатывают деньги, делая хайповые заявления?

— Мацейчук — махровый русофоб. Но для него русофобия — это хайп, в который он поверил и который стал частью его личности.

— И стал его монетизировать?

— Да, и научился это монетизировать. Он здесь хорошо зарабатывал. Снимал двухэтажный дом в Мытищах, у него была куча поклонниц. А вот, например, Янина Соколовская, которая тоже часто ходит на российские эфиры, вне камеры говорит совершенно противоположные вещи. Один из коллег рассказывал, что она ему сказала: «Ты не представляешь, как тяжело защищать этих подлецов», имея в виду киевскую власть. Но в эфире она этого никогда не скажет, потому что ей опасно это говорить. И вот как к ним относиться, русофобы они или нет? Когда они в эфире говорят одно, а в приватной беседе — другое.

— На твой взгляд, Российская армия изменилась с начала СВО? Идет ли работа над ошибками?

— Да, усиленно идет. Это видно и по управлению войсками, и по обеспечению, и по комплектации. Не все видно простым пользователям соцсетей, простым читателям. Я задавался этим вопросом серьезно и пришел к выводу, что Минобороны реагирует на все сигналы.

— Твои прогнозы по спецоперации?

— Это надолго. Этот конфликт не против Украины. У нас задача не до Днепра дойти, а изменить мироустройство. По крайней мере, ту часть мира, которая верит в Россию, в справедливость, а не в западные бренды, которые они раскручивали под видом демократии. Этот год будет переломным в военном плане. Есть четкое ощущение, что противостоять Западу мы сможем.

ДОСЬЕ

Руслан Осташко / Фото: Из личного архива

Руслан Осташко родился 18 февраля 1979 года в Донецке (Украинская ССР). Окончил Московский пограничный институт ФСБ РФ с красным дипломом. С 2003 года занимался бизнесом в сфере интернеттехнологий. С 2015 года активно участвует в телешоу в роли приглашенного эксперта. С 2021 года ведущий программы «Время покажет» на Первом канале.

Детали к портрету Руслана Осташко

Жил на съемной квартире с пьяницами.

На заре своей трудовой деятельности Руслан снимал комнату на окраине Москвы у алкоголиков. Комната в Кузьминках стоила 50 долларов (3771 рубль по нынешнему курсу. — «ВМ»). Кстати, и эта сумма ему тогда давалась с большим трудом.

Символика на одежде.

Подписчики соцсетей политолога часто видят на Осташко футболки с разными патриотическими изображениями (фото справа). Это не рекламный ход, просто ему действительно нравятся вещи, через которые можно выразить собственную позицию.

Под санкциями Зеленского.

15 января 2023 года Осташко попал в санкционный список украинского президента Владимира Зеленского против российских деятелей культуры, журналистов и блогеров. Кстати, сам Руслан чрезвычайно рад этому событию, поскольку был объектом шуток коллег по телевидению — Олеси Лосевой и Анатолия Кузичева.

Помощь в спецоперации.

Вместе с супругой Татьяной Поповой Руслан очень много помогает Российской армии в спецоперации на Украине. Организовывает сбор гуманитарной помощи. Часто ездит в Донецк.

Автор и исполнитель песен.

Мало кто знает, что Осташко сочиняет песни и очень хорошо поет. Весной 2019 года он записал лирическую песню «Я прощаю», музыку к ней — композитор Владимир Генов. Руслан — поклонник рок-группы Black Rocks («Братья Поздняковы»), участников которой знает лично и дружит с ними.

Борец с коррупцией.

Когда Руслан разоблачал прошлого губернатора Севастополя, ему грозили крушением карьеры. На три года его даже отстраняли от участия на федеральных телеканалах в качестве эксперта.

Добро с кулаками.

Руслан признается: во время съемок в студии государственного телеканала его больше всего раздражают либералы, оскорбляющие Россию, наш народ и ветеранов войны.

Учитель ОБЖ.

Руслан в течение двух лет преподавал ОБЖ в общеобразовательной школе. Так он зарабатывал себе на жизнь в трудный период жизни.